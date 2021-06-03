Магические свойства коралла

Вадим Карасев

Коралл — один из самых необычных талисманов. Эксперты в области биоэнергетики рассказали, как он влияет на человека и каковы особенности этого необычного природного минерала.

Когда вы хотите зарядиться позитивной энергией, вы можете воспользоваться одной из четырех специальных практик. Если вы не хотите допускать ситуаций, когда силы вас покидают, используйте силу коралла.

Физические свойства коралла

На самом деле, коралл — это ни минерал, ни камень, ни самоцвет. Его название напоминает нам о кораллах — колониальных донных организмах. Интересно, что коралл имеет прямую связь с этими организмами.

Талисманы данного типа — это частицы скелета этих живых организмов, обитающих на дне океана. Они бывают самых разных цветов, но самыми распространенными и привычными для нас являются розовые, алые, оранжевые и красные кораллы. Это непрозрачные природные образования, которые обладают привлекательным внешним видом и очень важными энергетическими свойствами.

Чаще всего кораллами инкрустируют изделия из драгоценных металлов. Популярными являются серьги, подвески из этого материала. Сам по себе коралл тоже очень полезен. Его можно носить в кармане, класть рядом с собой на столе во время работы или у изголовья во время сна.

Энергетические свойства коралла

Энергетика коралла является самой гармоничной и позитивной из всех природных минералов. Его сила не навредит даже ребенку. Напротив, коралл сделает ребенка более ответственным и со временем исправит проблемные черты его характера. То же самое касается и взрослых людей. Если вы считаете, что у вас есть какой-то изъян или вредная привычка, коралл это исправит. Конечно, результаты будут не моментальными, для них потребуется время.

Издревле считалось, что коралл является камнем счастья, позитива и оптимизма. Он относится к стихии Воды, но в нем есть примеси железа, что добавляет ему немного силы Земли. Коралловые украшения можно и нужно носить как можно чаще. Они сделают вас лучше и подарят удачу в любви и в делах.

У коралла есть некоторые обережные свойства, но они больше актуальны для детей, хотя взрослых людей, которые держат всегда поблизости коралл или носят его на себе, также ждут позитивные изменения.

Еще у коралла есть свойство помогать влюбленным. Он делает энергетику человека более привлекательной для окружающих. С кораллом вы станете более популярными у противоположного пола. Также камень помогает укреплять и уже существующие отношения. Он поддерживает страсть в людях и открывает новые грани любви.

Девушкам больше подойдут светлые камни, а мужчинам лучше выбирать те, что потемнее. Есть даже черные кораллы, которые обладают чуть более выраженными обережными свойствами, но также являются универсальными помощниками на каждый день.

Напоследок стоит отметить, что коралл сочетается прекрасно с любыми украшениями: деревянными, керамическими, платиновыми, мельхиоровыми, серебряными и даже золотыми. Золото — металл Огня, но коралл нормализует энергетику таких украшений, делая ее более мягкой.