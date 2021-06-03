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Маркетплейсам возместят затраты на пересылку российских товаров

Маркетплейсам возместят затраты на пересылку российских товаров

09:14  Автор: Виктория Карташева


Источник: ТАСС



Продавцам маркетплейсов могут компенсировать половину затрат на логистику при экспорте российских товаров через «Почту России». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпромторга России.

Как отмечается, ведомство разработало проект постановления правительства, согласно которому «Почта России» получит субсидии на возмещение недополученных доходов из-за предоставления скидки на международные почтовые отправления товаров через маркетплейсы. 

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«Согласно документу, который должен вступить в силу уже в текущем году, электронные торговые площадки смогут рассчитывать на получение скидки на тарифы на международные почтовые отправления продукции, произведенной на территории РФ, до 50% от изначального размера тарифа», — сказали в пресс-службе.

Для получения субсидий, маркетплейсы должны будут дать скидку на свои услуги продавцам. Она будет равна той, которую получат владельцы агрегатора на международные отправления.

Так, увеличится количество механизмов господдержки, направленной на повышение конкурентоспособности продукции российских производителей на внешних рынках, подчеркнули в Минпромторге. 


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Маркетплейсы представляют собой онлайн-платформы по продаже продуктов и услуг. При этом один и тот же товар по разным ценам могут предлагать сразу несколько продавцов.

Ранее депутат Государственной Думы Светлана Бессараб отмечала, что сервис для клиентов интернет-магазинов может стать альтернативной площадкой по решению споров между покупателями и продавцами. По её словам, при помощи новой площадки граждане смогут отстаивать свои права в дистанционном режиме.


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По материалам: pnp.ru

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