Минфин откажется от доллара в ФНБ

Вадим Карасев

Министерство финансов России приняло решение в течение месяца целиком отказаться от доллара США в структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ). По словам главы ведомства Антона Силуанова, вместо американской валюты в нем появится золото.

Сейчас USD наряду с EUR занимает в структуре ФНБ 35%. Планируется снизить эту цифру до 0%, поднять долю евро на 5%, а также вдвое увеличить долю юаня — с 15% до 30%. Сегмент британского фунта сократится вдвое, до 5%. Такой же будет и доля йены (она не изменится).

"Мы, как и ЦБ, приняли решение о сокращении вложений средств ФНБ в долларовые активы. Если сегодня у нас по структуре порядка 35% вложений ФНБ в доллары, 35% в евро, то мы приняли решение о том, чтобы выйти из долларовых активов полностью, заместив вложения в доллары увеличением евро, увеличением в золото", — цитирует Силуанова РБК.

Как сообщал Ruposters, в феврале в МИД призвали оградить Россию от "ядовитого" доллара — с такой инициативой выступил замминистра Сергей Рябков.