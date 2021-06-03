Названы самые вредные виды чая и кофе

Лидия Мартынова

Сегодня самым вредным напитком по праву считается газировка. Однако на самом деле даже полезные на первый взгляд чай и кофе тоже могут навредить здоровью, особенно если готовить их неправильно. Специалисты составили список из восьми самых "плохих" напитков, которых стоит избегать.Сладкий чайЭто относится не только к домашнему чаю, но и готовым напиткам. Некоторые из них содержат 48 граммов сахара в одной бутылке, что составляет 96% дневной нормы. Диетологи советуют научиться пить чай вообще без сахара, в крайнем случае можно добавить немного меда.Много кофеХотя одна или две чашки кофе могут принести пользу организму, следует дважды подумать, прежде чем выпить четвертую чашку. Медики предупреждают, что большие дозы напитка могут увеличить хрупкость костей. "Взрослый человек может безопасно потреблять до 400 миллиграммов кофеина в день (что эквивалентно четырем чашкам кофе по 230 мл), но употребление большего количества может спровоцировать вымывание кальция. Со временем это приведет к остеопорозу", – рассказала доктор Мамта М. Мамик из Медицинской школы Икана.Пузырьковый чайЭтот популярный сладкий напиток с лопающимися шариками тапиоки содержит большое количество калорий. Слишком много сахара в рационе может привести к нарушению обмена веществ и увеличению веса, пишет Eat This, Not That!.Кофе в бутылкахВрачи не устают говорить, что перед покупкой любого продукта стоит внимательно изучить этикетку с его составом. Что касается холодного готового кофе, многие компании наполняют его молоком и сахаром, чтобы уменьшить горечь, создаваемую антиоксидантами. В результате получается напиток с 20 граммами добавленного сахара, молока и лишь небольшим содержанием кофе.Тайский чай со льдомГлавная проблема этого чая кроется в сгущенном молоке, которым обычно его подслащивают. На выходе получается изумительный вкус, но в четверти стакана содержатся колоссальные 44 грамма сахара.Готовый чай со льдомВ чай со льдом, который подают в сетях фаст-фуда, добавляется альгинат пропиленгликоль. Это пищевой загуститель, стабилизатор и эмульгатор, который может вызывать сердечно-сосудистые заболевания. На самом деле он не так уж далек от пропиленгликоля, также известного как автомобильный антифриз. Но это не мешает сетям быстрого питания использовать его в своих напитках.Кофе со сливкамиСливки для кофе и крем для загара имеют больше общего, чем можно себе представить. Оба они содержат диоксид титана, блокатор ультрафиолетового излучения, который также действует как отбеливающий агент. Было доказано, что добавка вызывает повреждение печени и тканей у мышей, а также может иметь последствия для здоровья человека. Кроме того, сливки для кофе "присыпают" трансжирами, часто скрывающимися под своим менее известным названием: моно- и диглицериды. Помимо того, что диоксид титана вызывают сердечно-сосудистые проблемы, было обнаружено, что он ухудшает память у взрослых до 45 лет. Многие бренды также используют в своем продукте TBHQ, который представляет собой форму бутана.