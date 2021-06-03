Новые квартиры в Краснодаре от застройщика «Екатеринодар Инвест-Строй»

Роман Иванов

Практически все молодые семьи мечтают о собственном жилье, что позволит в дальнейшем сформировать полноценную ячейку общества и возможность завести детей. На сайте «Екатеринодар Инвест-Строй» представлены квартиры от официальных застройщиков, купить которые можно уже прямо сейчас.

Компания «Екатеринодар Инвест-Строй» осуществляет свою профессиональную деятельность уже более 20 лет и за такой серьезный сок смогла зарекомендовать себя в качестве ответственного и проверенного партнера, который всегда выполняет свои обязательства перед клиентами в полной мере, без каких-либо «подводных камней» и скрытых пунктов «мелким шрифтом» в официальных договорах.

Квартира в новостройке Краснодара

Как известно, Краснодарский Край уже давно является лидером по росту уровня жизни граждан. Регион постоянно развивается и, неудивительно, что численность населения края непрерывно увеличивается. На сайте представлена не только жилье, но и коммерческая недвижимость от застройщика «Екатеринодар Инвест-Строй». Более того, покупка недвижимости в Краснодаре – это отличная инвестиция в долгосрочном периоде. Ведь стоимость недвижимости в одном из лучших регионов Российской Федерации только растет. Так что уже сейчас стоит задуматься о покупке жилья, чтобы покупка была максимально выгодной.

Покупайте квартиры на этапе строительства

Самый выгодный вариант покупки квартиры – это непосредственно ещё на этапе строительства жилого дома. Таким образом вам удастся существенно сэкономить, так как квартиры на этапе первоначального строительства стоят на много дешевле, чем уже после сдачи дома в эксплуатацию. Более того, менеджеры по продажам компании «Екатеринодар Инвест-Строй» помогут оформить ипотечный кредит на самых выгодных условиях для покупателя.

В настоящий момент вы сможете приобрести недвижимость в ЖК «Олимпийский» и ЖК «Цветы». Благодаря продуманному расположению жилищных комплексов в шаговой доступности будет расположена вся необходимая инфраструктура. непосредственно перед подъездом вашего будущего жилища расположены детская площадка, охраняемая стоянка, зона отдыха и небольшой сквер для прогулок.

Больше информации о покупке жилья и коммерческой недвижимости вы сможете найти на страницах официального сайта компании «Екатеринодар Инвест-Строй» по адресу ek-invest.ru.