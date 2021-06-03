Обряды с одеялом против грусти и одиночества

Вадим Карасев

Иногда хочется спрятаться от всего мира, укрыться одеялом и поддаться эмоциям. Справиться с грустью и одиночеством в такие моменты помогут простые обряды. С их помощью получится привлечь в жизнь позитивные перемены и ускорить судьбоносную встречу.

Существует множество причин, по которым человек чувствует себя одиноким, не может найти вторую половинку и грустит по вечерам, не имея возможности справиться со своим настроением и эмоциями. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с обрядами, которые помогут исправить ситуацию и насладиться прекрасными моментами жизни.

Обряд от одиночества

В момент, когда одиночество чувствуется особо остро, заворачиваются в одеяло или плед, укрываясь с головой, и произносят: «От тоски и одиночества избавляюсь, от себя их гоню, счастье привлекаю, про одиночество забываю». После этого одеяло снимают и отправляются на улицу или балкон, чтобы его вытрясти. После этого проговаривают: «Одиночество от меня уходит, жизнь красками наполняется, счастье приближается».

Обряд от грусти

Избавиться от неприятного чувства всеобъемлющей грусти и не стать жертвами депрессии получится благодаря простому обряду. Для него понадобится старое одеяло, которое не жалко выбросить, стакан с водой и деревянная расческа. Перед сном волосы расчесывают, а затем отправляют расческу в стакан с водой, укутываются одеялом и ложатся спать. После пробуждения одеяло и стакан с расческой выносят из дома, выливают воду на одеяло и проговаривают: «От тоски избавляюсь, мысли грустные из головы выбрасываю, к новой жизни готовлюсь». После этого одеяло и расческу выбрасывают.

Обряд на одеяло от одиночества

Привлечь в жизнь любовь и перестать по вечерам с тоской смотреть в окно получится, если провести обряд со старым одеялом. Его комкают и обвязывают черной лентой или толстой ниткой со словами: «Одиночество свое в узел завязываю, от тоски крепко связываю. Как из дома вынесу, так и любовь в жизнь придет, радость сердцу принесет». После этого одеяло кладут в черный пакет и выносят подальше из дома.