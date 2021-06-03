Организация питания школьников в России является одной из лучших в мире – Анна Попова

Алексей Вольцев

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова заявила, что организация питания школьников в России является одной из лучших в мире, информирует ТАСС.

Об этом Попова сообщила в ходе выступления на заседании Комитета по всемирной продовольственной безопасности.

«Мы совместно с коллегами из центра McKinsey выполнили это исследование, которое было обеспечено российским бизнесом, чтобы посмотреть, как выглядит Российская Федерация на фоне других стран. Оказалось, что очень неплохо. Система организации школьного питания у нас одна из лучших в мире, и очень интересный опыт Финляндии, который мы используем, он для нас сегодня является одним из ориентиров», – сказала Анна Попова.

В соответствии с задачей, поставленной президентом Российской Федерации в послании Федеральному Собранию 15 января 2020 года, все учащиеся начальных классов (с 1-го по 4-й) должны быть обеспечены бесплатным горячим питанием не реже одного раза в день.

Министерством просвещения Российской Федерации проведена соответствующая работа для того, чтобы с текущего учебного года нормы, закрепляющие обеспечение всех младшеклассников бесплатным горячим питанием, распространялись на все регионы страны. Бесплатное горячее питание в настоящее время получают 100 процентов учеников начальных классов российских школ.