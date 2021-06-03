Победительница шоу "Холостяк" Катерина Сафарова рассказала, что Тимати познакомил ее со своей семьей

Вадим Карасев

Победительницей восьмого сезона популярного шоу "Холостяк" стала 22-летняя Катерина Сафарова — именно ее 37-летний Тимати выбрал из числа всех участниц реалити и подарил ей роскошное кольцо за 300 тысяч долларов. Какие отношения пару связывают сейчас, неизвестно, однако Сафарова призналась, что уже успела познакомиться с семьей рэпера — его мамой Симоной, братом Артемом и семилетней дочерью Алисой от отношений Тимати с Аленой Шишковой.

Как призналась Катерина, от родных Тимати она в восторге.

Просто обожаю его семью! У него очень классная и умная мама, я обожаю с ней болтать. Прекрасная женщина. Брат Артем очень светлый, добрый, теплый. Алиса, дочь Тимура, очень милая и умная. Вообще, семья Тимура — замечательные люди, всегда принимают меня с теплом, и мне с этим очень повезло,

— рассказала она в интервью WMJ.





Тимати с дочерью АлисойМама Тимати с внучкой Алисой

Их знакомство произошло уже после окончания проекта — Тимати пригласил Сафарову в отпуск, который он проводил со своей семьей. Тогда им пришлось скрывать этот факт, так как шоу продолжало идти в эфире, и они не могли вместе появляться на публике.

Сафарова добавила, что прошлое Тимати ее не смущает (у рэпера также есть полуторагодовалый сын Ратмир от Анастасии Решетовой) и к бывшим возлюбленным она его не ревнует.

Я отношусь совершенно спокойно и с пониманием. Тимуру 37 лет, у него есть прошлое, есть двое детей. И, конечно, он будет всегда общаться и с Настей, и с Аленой. У меня нет причин ревновать, мне не может это не нравиться,

— сказала она.





Катерина Сафарова и Тимати

Объясняя свой выбор, Тимати отметил, что Катерина покорила его тем, что оказалась настоящей и никогда не говорила ничего плохого о других участницах. Сам он, кстати, тоже успел познакомиться с ее мамой и отметил, что во многом воспитание Катерины — это именно ее заслуга.



