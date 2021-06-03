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Победительница шоу "Холостяк" Катерина Сафарова рассказала, что Тимати познакомил ее со своей семьей

Победительница шоу "Холостяк" Катерина Сафарова рассказала, что Тимати познакомил ее со своей семьей

Победительницей восьмого сезона популярного шоу "Холостяк" стала 22-летняя Катерина Сафарова — именно ее 37-летний Тимати выбрал из числа всех участниц реалити и подарил ей роскошное кольцо за 300 тысяч долларов. Какие отношения пару связывают сейчас, неизвестно, однако Сафарова призналась, что уже успела познакомиться с семьей рэпера — его мамой Симоной, братом Артемом и семилетней дочерью Алисой от отношений Тимати с Аленой Шишковой.

Как призналась Катерина, от родных Тимати она в восторге.

Просто обожаю его семью! У него очень классная и умная мама, я обожаю с ней болтать. Прекрасная женщина. Брат Артем очень светлый, добрый, теплый. Алиса, дочь Тимура, очень милая и умная. Вообще, семья Тимура — замечательные люди, всегда принимают меня с теплом, и мне с этим очень повезло,

— рассказала она в интервью WMJ.


Тимати с дочерью Алисой
Мама Тимати с внучкой Алисой

Их знакомство произошло уже после окончания проекта — Тимати пригласил Сафарову в отпуск, который он проводил со своей семьей. Тогда им пришлось скрывать этот факт, так как шоу продолжало идти в эфире, и они не могли вместе появляться на публике.

Сафарова добавила, что прошлое Тимати ее не смущает (у рэпера также есть полуторагодовалый сын Ратмир от Анастасии Решетовой) и к бывшим возлюбленным она его не ревнует.

Я отношусь совершенно спокойно и с пониманием. Тимуру 37 лет, у него есть прошлое, есть двое детей. И, конечно, он будет всегда общаться и с Настей, и с Аленой. У меня нет причин ревновать, мне не может это не нравиться,

— сказала она.


Катерина Сафарова и Тимати

Объясняя свой выбор, Тимати отметил, что Катерина покорила его тем, что оказалась настоящей и никогда не говорила ничего плохого о других участницах. Сам он, кстати, тоже успел познакомиться с ее мамой и отметил, что во многом воспитание Катерины — это именно ее заслуга.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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