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Под капельницей! Карина Кросс чуть не умерла

Прошедшая ночь для популярной блогерши Карины Кросс была не из лучших. Девушка чуть не погибла. Сейчас она находится под наблюдением врачей.

У себя в Instagram Карина Кросс рассказала подписчикам жуткую историю, которая случилась с ней накануне. По словам блогерши, она начала задыхаться из-за внезапной аллергии. Несколько врачей долго не могли установить диагноз. Девушке пришлось объехать четыре клиники, чтобы кто-то ей помог.

«Вчера была очень страшная ночь. Думала коньки отброшу. Очень сильная аллергия. Страшно, когда тебе становится сложно дышать, а врач стоит смотрит на тебя таким же испуганным взглядом: «А что делать?». Не теряйте. Пока состояние не очень», – написала Карина у себя в stories.

Девушка прикрепила кадры из больницы, где видно, что ей ставят капельницу. Блогерша также отметила, что никогда не испытывала такого страха за свою жизнь. После этой ситуации у нее поменялось отношение ко многим вещам. Сейчас Карине уже лучше, однако она до сих пор находится под наблюдением врача и принимает препараты.

Сообщение Под капельницей! Карина Кросс чуть не умерла появились сначала на POPCAKE.

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По материалам: popcake.tv

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