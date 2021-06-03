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Полная защита от COVID-19 формируется через две недели после второй прививки - Минздрав

Полная защита от COVID-19 формируется через две недели после второй прививки - Минздрав
Человек считается полностью иммунизированным через две недели после второй прививки.

Об этом Министерство здравоохранения Украины сообщает на своей странице в социальной сети Facebook.
"В общей сложности, человек считается полностью иммунизированным от COVID-19, когда прошло две недели после полученной второй дозы вакцины", - сообщили в Минздраве.
В Министерстве подчеркнули, что после вакцинации одной дозой препарата человек не считается полностью иммунизированным. Полная защита от болезни сформирована после того, как прошло две недели после получения второй дозы вакцины от COVID-19.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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