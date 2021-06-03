Правительство России утвердило программу развития «Артека» до конца 2025 года

Лидия Мартынова

Правительство Российской Федерации утвердило программу развития Международного детского центра «Артек» до конца 2025 года, сообщается на сайте российского кабмина.

Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства России Михаил Мишустин.

Новая программа предусматривает завершение масштабной реконструкции и модернизации «Артека», которая началась в 2014 году. Целью программы является превращение «Артека» в ведущий международный центр образовательного отдыха. Общий объем федерального финансирования программы составит свыше 33,8 миллиарда рублей.

В ближайшие пять лет детский центр будет развиваться по пяти направлениям: «Образование», «Кадры для «Артека», «Территория детства», «Кибербезопасность» и «Продвижение». Для каждого из них разработан подробный план мероприятий.

В рамках направления «Территория детства» запланированы строительство и реконструкция 46 объектов, самым крупным из которых станет лагерь «Солнечный». Он откроется в 2024 году и сможет принимать одну тысячу школьников в смену. Также на его территории будет построен центр инновационных образовательных технологий, который объединит общеобразовательную школу и студии дополнительного образования. С остальными лагерями «Артека» «Солнечный» соединит новая дорога. Ее строительство тоже предусмотрено в новой программе. Кроме того, в планах – завершить строительство киноконцертного зала на 5,5 тысячи мест, провести реконструкцию четырех бассейнов, береговой линии и инженерных сетей.

Отмечается, что также запланированы разработка и внедрение инновационных программ обучения, создание на базе «Артека» универсальной площадки для олимпиадной подготовки детей, развитие сотрудничества с профильными кафедрами вузов. В результате общеобразовательная школа «Артека» должна войти в топ-100 рейтинга школ России и стать одной из лучших образовательных площадок страны.

Кроме того, в «Артеке» будет создан федеральный центр непрерывного профессионального развития, внедрены современные образовательные технологии. Молодых талантливых педагогов будут привлекать с помощью грантов.

К 2025 году «Артек» должен стать одной из лучших международных площадок по созданию и внедрению инновационных программ общего и дополнительного образования, а также оздоровлению и отдыху детей.

