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Правительство уточнило порядок субсидирования IT-кредитов

Правительство уточнило порядок субсидирования IT-кредитов

Тема: Постановления правительства


02:07  Автор: Мария Соколова



В России уточнили порядок субсидирования льготных кредитов на реализацию проектов по цифровой трансформации. Такое постановление правительства вступает в силу 3 июня.

Документ вносит изменения в Правила предоставления из федерального бюджета субсидий в целях обеспечения льготного кредитования проектов по цифровой трансформации. Условием для субсидий является выполнение таких проектов на основе российских решений в сфере информационных технологий.

Законы, вступающие в силу с 3 июня


Согласно постановлению, при наличии у заемщика утвержденной стратегии по цифровой трансформации, средства предоставят уполномоченным банкам в размере 100 процентов ключевой ставки Центрального банка РФ, действующей на каждую дату начисления процентов по кредитному договору в течение срока его действия. Также в документе скорректированы требования к соглашению о предоставлении субсидии.


Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июне.


#IT #деньги


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# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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