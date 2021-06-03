Правительство уточнило порядок субсидирования IT-кредитов

Лидия Мартынова

Тема: Постановления правительства

02:07 Автор: Мария Соколова

В России уточнили порядок субсидирования льготных кредитов на реализацию проектов по цифровой трансформации. Такое постановление правительства вступает в силу 3 июня.

Документ вносит изменения в Правила предоставления из федерального бюджета субсидий в целях обеспечения льготного кредитования проектов по цифровой трансформации. Условием для субсидий является выполнение таких проектов на основе российских решений в сфере информационных технологий.

Законы, вступающие в силу с 3 июня

Согласно постановлению, при наличии у заемщика утвержденной стратегии по цифровой трансформации, средства предоставят уполномоченным банкам в размере 100 процентов ключевой ставки Центрального банка РФ, действующей на каждую дату начисления процентов по кредитному договору в течение срока его действия. Также в документе скорректированы требования к соглашению о предоставлении субсидии.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июне.

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