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Представлен новый большой седан Kia K9 с управлением со смартфона (ФОТО)

Представлен новый большой седан Kia K9 с управлением со смартфона (ФОТО)
Компания Kia начала продажи новой версии большого седана Kia K9 в Южной Корее. Сроки выхода и особенности глобальной версии будут объявлены позже.

Первые изображения новинки были опубликованы в мае, а теперь нам рассказали всё о новинке и показали её салон. Новый Kia K900 получит изменённые фары с Т-образными элементами светодиодных дневных ходовых огней и увеличенную радиаторную решётку, которая получил обновлённый Kia. Задние фонари соединены светодиодной полосой. Изменен дизайн 19-дюймовых колес.

На руле также появился новый логотип, а диагональ экрана мультимедийно-развлекательной системы выросла с 12,3 до 14,5 дюйма. Предусмотрена возможность обновления программного обеспечения по воздуху и функция удалённого управления со смартфона. Пользователи могут не только завести автомобиль со смартфона, но и подключиться к камерам кругового обзора. Автомобиль распознаёт водителя по отпечатку пальцев, запоминая индивидуальные настройки сиденья, зеркал, климат-контроля и музыки.

Автомобиль получил систему автопилота второго уровня уже в базовой комплектации. По сути речь идёт об адаптивном круиз-контроле с функцией удержания в полосе. Также автомобиль получил первую систему? которая с помощью радаров и камер анализирует трафик впереди и подстраивает под него режим движения, повышая безопасность и экономя топливо.
Покупателям предлагают шестицилиндровые двигатели: 315-сильный атмосферный двигатель 3.8 GDI и 370-сильый турбомотор 3.3 T-GDI, которые работают в связи с восьмиступенчатым «автоматом».




# Технологии / В мире
По материалам: gogetnews.info

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