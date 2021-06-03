Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Прочитан геном нелающей породы собак

Прочитан геном нелающей породы собак

Международный коллектив исследователей секвенировал геном собак африканской породы басенджи, знаменитых тем, что они не умеют лаять. Живущие в Центральной Африке басенджи признаны одной из древнейших пород, так что их геном послужит хорошей основой для дальнейших исследований в области эволюции домашних собак. Исследователи секвенировали геномы двух басенджи: самки по кличке Чайна и самца Вагса.

Древнейшие изображения собак, похожих на басенджи, найдены в гробницах фараонов 12-й династии. Сейчас басенджи живут в деревнях в Демократической республике Конго, Центральноафриканской республике и Южном Судане и используются местными жителями в качестве охотничьих собак. Наибольшее сходство с басенджи проявляют индийские собаки, известные под названием «пария», а также динго и поющие новогвинейские собаки. Для басенджи, динго и новогвинейских собак характерны умение издавать особые звуки, напоминающие йодль или птичье пение, а также одна течка в год у самок вместо двух у большинства других пород.

Ученые провели попарные сравнения и проанализировали структурные различия между собранными геномами трех пород собак: басенджи, боксера и немецкой овчарки. «Последовательность генома басенджи отличается от традиционного эталонного генома собаки CanFam, который принадлежит к породе боксеров, — говорит Ричард Эдвардс, исследователь из Школы биотехнологии и биомолекулярных наук в Университете Нового Южного Уэльса. — Выбор эталонного генома собаки может повлиять на результаты будущих генетических исследований собак, направленных на изучение генетических вариантов».

«Геном басенджи может позволить ученым более полно раскрыть эволюционную историю ранних собак и то, как люди превратили первых собак в своих компаньонов и создали породы, которые есть у нас сегодня, — добавляет его коллега Кайли Кэрнс. — Многие люди и не подозревают, что большинство пород собак возникло в последние 200–300 лет. Таким образом, наличие доступа к высококачественному эталонному геному древней породы, такой как басенджи, дает представление о раннем развитии породы и о том, как люди формировали домашних собак за последние несколько тысяч лет. Мы также сможем ответить на нерешенные вопросы об эволюционной истории динго и их родственников в Новой Гвинее, при этом басенджи станет промежуточным звеном между неодомашненными динго и современными породами собак».

Исследование опубликовано в журнале BMC Genomics.

# Новости на сегодня
По материалам: polit.ru

Последние новости

Жестко! RM нарушил правила Big Hit
Жестко! RM нарушил правила Big Hit
Прочитан геном нелающей породы собак
Прочитан геном нелающей породы собак
Роскосмос занялся спасением второго "Бурана" на Байконуре
Роскосмос занялся спасением второго "Бурана" на Байконуре
Минфин откажется от доллара в ФНБ
Минфин откажется от доллара в ФНБ
В «Орлёнке» стартовали Летние юнармейские игры
В «Орлёнке» стартовали Летние юнармейские игры
В России после казанской трагедии прошла проверка безопасности всех школ – Сергей Кравцов
В России после казанской трагедии прошла проверка безопасности всех
В Подмосковье проверили все детские оздоровительные лагеря
В Подмосковье проверили все детские оздоровительные лагеря
Победительница шоу "Холостяк" Катерина Сафарова рассказала, что Тимати познакомил ее со своей семьей
Победительница шоу "Холостяк" Катерина Сафарова рассказала, что
День Владимирской иконы Божией Матери 3 июня 2021 года: история, традиции и молитвы
День Владимирской иконы Божией Матери 3 июня 2021 года: история,
Древние афиняне прокляли более пяти десятков своих врагов с помощью горшка и курицы
Древние афиняне прокляли более пяти десятков своих врагов с помощью
Новые квартиры в Краснодаре от застройщика «Екатеринодар Инвест-Строй»
Новые квартиры в Краснодаре от застройщика «Екатеринодар Инвест-Строй»
Романтика на улицах большого города: Меган Фокс и Колсон Бэйкер на свидании в Лос-Анджелесе
Романтика на улицах большого города: Меган Фокс и Колсон Бэйкер на

Топ на сегодня

Медведев: "Единая Россия" на съезде отчитается о выполнении предвыборной программы 2016 года
Медведев: "Единая Россия" на съезде отчитается о выполнении
Официально: Илья Прусикин и Софья Таюрская опубликовали первое совместное фото после подтверждения романа
Официально: Илья Прусикин и Софья Таюрская опубликовали первое
Владимир Путин поручил Минпросвещения России представить предложения по обучению русскому языку за рубежом
Владимир Путин поручил Минпросвещения России представить предложения
Депутаты планируют ужесточить требования к качеству учебников в украинских школах
Депутаты планируют ужесточить требования к качеству учебников в
Законопроект об обороте каннабиса: использование не для лечения остается под запретом
Законопроект об обороте каннабиса: использование не для лечения

Еще по теме

Ученые рассказали, почему крепнет дружба людей и собак
МВД предложило список опасных пород собак
Приручение собак человеком негативно сказалось на их здоровье
Самые популярные породы собак в Москве-2019, назвали эксперты