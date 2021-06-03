Прочитан геном нелающей породы собак

Вадим Карасев

Международный коллектив исследователей секвенировал геном собак африканской породы басенджи, знаменитых тем, что они не умеют лаять. Живущие в Центральной Африке басенджи признаны одной из древнейших пород, так что их геном послужит хорошей основой для дальнейших исследований в области эволюции домашних собак. Исследователи секвенировали геномы двух басенджи: самки по кличке Чайна и самца Вагса.

Древнейшие изображения собак, похожих на басенджи, найдены в гробницах фараонов 12-й династии. Сейчас басенджи живут в деревнях в Демократической республике Конго, Центральноафриканской республике и Южном Судане и используются местными жителями в качестве охотничьих собак. Наибольшее сходство с басенджи проявляют индийские собаки, известные под названием «пария», а также динго и поющие новогвинейские собаки. Для басенджи, динго и новогвинейских собак характерны умение издавать особые звуки, напоминающие йодль или птичье пение, а также одна течка в год у самок вместо двух у большинства других пород.

Ученые провели попарные сравнения и проанализировали структурные различия между собранными геномами трех пород собак: басенджи, боксера и немецкой овчарки. «Последовательность генома басенджи отличается от традиционного эталонного генома собаки CanFam, который принадлежит к породе боксеров, — говорит Ричард Эдвардс, исследователь из Школы биотехнологии и биомолекулярных наук в Университете Нового Южного Уэльса. — Выбор эталонного генома собаки может повлиять на результаты будущих генетических исследований собак, направленных на изучение генетических вариантов».

«Геном басенджи может позволить ученым более полно раскрыть эволюционную историю ранних собак и то, как люди превратили первых собак в своих компаньонов и создали породы, которые есть у нас сегодня, — добавляет его коллега Кайли Кэрнс. — Многие люди и не подозревают, что большинство пород собак возникло в последние 200–300 лет. Таким образом, наличие доступа к высококачественному эталонному геному древней породы, такой как басенджи, дает представление о раннем развитии породы и о том, как люди формировали домашних собак за последние несколько тысяч лет. Мы также сможем ответить на нерешенные вопросы об эволюционной истории динго и их родственников в Новой Гвинее, при этом басенджи станет промежуточным звеном между неодомашненными динго и современными породами собак».

Исследование опубликовано в журнале BMC Genomics.