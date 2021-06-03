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Путин отметил, что в предварительном голосовании "Единой России" приняло участие очень много молодых людей

Путин отметил, что в предварительном голосовании "Единой России" приняло участие очень много молодых людей

В предварительном голосовании "Единой России" приняли участие очень много молодых людей, отметил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством партии, победителями и участниками предварительного голосования.

Глава государства подчеркнул, что происходит серьезное обновление списка кандидатов от партии на выборах в Госдуму. Около трети победителей предварительного голосования "Единой России" — представители молодежи, обратил внимание аудитории Владимир Путин, назвав такой результат "очень хорошим показателем".

"Это значит, что молодые люди не стоят в стороне от развития страны, от того, перед каким проблемами стоит страна. И готовы не только поучаствовать в предварительном голосовании, но и принять участие в решении задач, которые стоят перед страной. Это чрезвычайно важно", — подчеркнул президент.

Он также обратил внимание, что обновление списка кандидатов происходит за счет участия в предварительном голосовании волонтеров.

"Четвертого марта на встрече с участниками акции "Мы вместе" говорили об огромном потенциале волонтерского, добровольческого корпуса, общественных организаций. Я уверен, что немало их представителей участвовали в предварительном голосовании "Единой России". Знаю, что обновление очень серьезное, свыше 52% людей, которые прошли в ходе предварительного голосования, это не члены партии. Это те, кто доказал в ходе общения с людьми, что имеют право на то, чтобы представлять интересы граждан", — сказал российский лидер.

Путин добавил, что "Единая Россия" – единственная партия, которая проводит столь широкую и открытую процедуру. 

"В том числе, подтверждает, что не боится конкуренции внутри своей структуры. Не уходит от прямого, честного разговора с людьми, готова советоваться с людьми, поддерживать их инициативы, воспринимать критику", – отметил президент.

Предварительное голосование "Единой России" проходило с 24 по 30 мая онлайн во всех субъектах РФ, а в 42 регионах еще и очно на избирательных участках. Явка избирателей составила почти 12 млн человек, в качестве кандидатов только на участие в выборах в Госдуму от партии заявились почти 6 тысяч человек. Лишь каждый четвертый из них — действующий депутат. Списки кандидатов, которые представят партию на выборах в Госдуму, утвердят на Съезде 19 июня в Москве. 


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По материалам: uposters.ru

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