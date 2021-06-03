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Путин заявил о серьезном обновлении кандидатов на праймериз "Единой России"

Путин заявил о серьезном обновлении кандидатов на праймериз "Единой России"

Президент РФ Владимир Путин заявил, что больше 50% людей, которые прошли праймериз "Единой России", - не члены партии.

"Знаю, что обновление очень серьезное. Это те, кто доказал в ходе общения с людьми, что имеет право на то, чтобы представлять интересы граждан", - сказал он на встрече с руководством "Единой России", победителями и участниками предварительного голосования партии.

Путин подчеркнул, что праймериз служит не только для отбора кандидатов, но для постоянного развития партии, привлечения единомышленников и молодых людей. Он уточнил, что в предварительном голосовании приняли участие очень много молодых людей.

"Их более одной трети. Это значит, что молодые люди не стоят в стороне от развития страны. И готовы не только поучаствовать в предварительном голосовании, но и в решении задач, которые стоят перед страной. Это чрезвычайно важно", - сказал президент.

Предварительное голосование "Единой России" проходило с 24 по 30 мая онлайн во всех субъектах РФ, а в 42 регионах еще и очно на избирательных участках. Явка избирателей составила почти 12 млн человек, в качестве кандидатов только на участие в выборах в Госдуму от партии заявились почти 6 тысяч человек. Лишь каждый четвертый из них — действующий депутат.

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По материалам: uposters.ru

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