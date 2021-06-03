«Ранетки» рассказали о сексуальном насилии: «Первый секс был с человеком из руководящего состава»

Анастасия Иванова

Около десяти лет назад группа «Ранетки» пользовалась бешеной популярностью у молодежи. Каждая девочка мечтала попасть в группу и собирать огромные стадионы. Однако за красивой картинкой скрывались страшные подробности.

Женя Огурцова, которая играла на клавишах в группе, написала книгу о «Ранетках». В ней девушка рассказала, что их жизнь была далеко не идеальной. Женя обнажила все неприглядные стороны их звездной истории. Своими комментариями поделились и участницы по группе. Так, Лена Третьякова рассказала о насилии, с которым ей пришлось столкнуться, находясь в группе. Эта история сильно травмировала певицу. Лена признался, что ее первый секс случился в 21 год, когда она была не в трезвом состоянии.

«Я расскажу, как случилось так, что первый секс у меня был с человеком из руководящего состава. Под эмоциональным давлением и очень сильным алкогольным опьянением — моим, не его. И как это поломало мою сексуальность и психику к чертям», – заявила Лена.

Кроме того, в книге будет рассказано об отношениях Лены с представительницами женского пола.

Девчонки отмечают, что этак книга не про жертв, а про подростков, которых сломали. О дате выхода биографического дневника пока ничего неизвестно.

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