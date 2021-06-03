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Рядом с домом принца Гарри и Меган нашли человеческие останки: «Вызвали полицейских. Это настоящее происшествие»

Западные источники СМИ сообщили о том, что рядом с особняком в Монтесито, где проживают принц Гарри (Harry) и его супруга Меган Маркл (Meghan Markle) были найдены человеческие останки. Их обнаружила команда рабочих и дизайнеров, занимающихся обустройством территории и распланировкой ландшафта. «Работа на объекте была сразу же остановлена, и на место вызвали полицейских. Для такого места, как Монтесито, это настоящее происшествие», — цитирует инсайдера портал «spletnik.ru».

Американская публика, узнав об этом, устроила настоящий переполох и сделала предположение, что на территории дома наследника английской королевы совершили жуткое преступление, однако, в ходе расследования удалось выяснить, что данным останкам несколько тысяч лет. Чтобы получить более подробные сведения органы пригласили на локацию антропологов. Специалисты заявили, что находка — это кости представителей племени Чумаши, которые проживали на этих землях 11 тыс. лет назад и являлись коренными американцами.

Отметим, принц и его супруга проживают в элитном поселке, где соседями знаменитой пары являются одни из самых уважаемых и влиятельных американцев. Среди них, например, Опра Уинфри (Oprah Winfrey) и Эллен Дедженерес (Ellen DeGeneres).

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# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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