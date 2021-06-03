Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Родила! Юлианна Караулова стала мамой

В конце марта певица Юлианна Караулова выпустила клип на песню «Так сильно». С помощью него девушка сообщила поклонникам радостную новость – она вместе с саунд-продюсером Андреем Черным скоро станут родителями! В клипе Караулова появилась с округлившемся животиком. И сегодня стало известно, что Юлиана родила ребенка.

По сообщениям издания Super, Юлианна Караулова стала мамой. Роды прошли еще 29 мая, однако певица не спешит делиться этим с подписчками. Сейчас она с малышом находятся в одном из лучших роддомов Москвы – клинике «Мать и дитя». К слову, свою музыкальную деятельность Караулова прерывать не собирается. Певица хотела бы выйти на сцену после недолго отдыха.

«Планирую успешно совмещать материнство и работу. Верю, что получится», – поделилась Юлианна в одном из интервью своими планами.

[media=https://www.instagram.com/p/CPlMhoIHRcE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]

Напомним, с отцом ребенка Юлианна познакомилась во время «Фабрики звезд». Тогда Андрей работал в студии звукозаписи. Долгое время их связывала только дружба. Однако, когда они оба расстались со своми половинками, то в их связь стала близкой. Андрей влюбился в Юлианну, когда она приготовила пельмени.  

Сообщение Родила! Юлианна Караулова стала мамой появились сначала на POPCAKE.

# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

Последние новости

Сергей Шнуров стал отцом в третий раз
Сергей Шнуров стал отцом в третий раз
Цифровой контент для школьников должен соответствовать общепринятым ценностям - Сергей Кравцов
Цифровой контент для школьников должен соответствовать общепринятым
Итоги эколого-патриотической акции «Лес Победы» подвели в Подмосковье
Итоги эколого-патриотической акции «Лес Победы» подвели в Подмосковье
В Орле для создания школьного «Кванториума» закупят цифровые лаборатории
В Орле для создания школьного «Кванториума» закупят цифровые
Жестко! RM нарушил правила Big Hit
Жестко! RM нарушил правила Big Hit
Прочитан геном нелающей породы собак
Прочитан геном нелающей породы собак
Роскосмос занялся спасением второго "Бурана" на Байконуре
Роскосмос занялся спасением второго "Бурана" на Байконуре
Минфин откажется от доллара в ФНБ
Минфин откажется от доллара в ФНБ
В «Орлёнке» стартовали Летние юнармейские игры
В «Орлёнке» стартовали Летние юнармейские игры
В России после казанской трагедии прошла проверка безопасности всех школ – Сергей Кравцов
В России после казанской трагедии прошла проверка безопасности всех
В Подмосковье проверили все детские оздоровительные лагеря
В Подмосковье проверили все детские оздоровительные лагеря
Победительница шоу "Холостяк" Катерина Сафарова рассказала, что Тимати познакомил ее со своей семьей
Победительница шоу "Холостяк" Катерина Сафарова рассказала, что

Топ на сегодня

Медведев: "Единая Россия" на съезде отчитается о выполнении предвыборной программы 2016 года
Медведев: "Единая Россия" на съезде отчитается о выполнении
Официально: Илья Прусикин и Софья Таюрская опубликовали первое совместное фото после подтверждения романа
Официально: Илья Прусикин и Софья Таюрская опубликовали первое
Владимир Путин поручил Минпросвещения России представить предложения по обучению русскому языку за рубежом
Владимир Путин поручил Минпросвещения России представить предложения
Законопроект об обороте каннабиса: использование не для лечения остается под запретом
Законопроект об обороте каннабиса: использование не для лечения
Возле Шри-Ланки тонет танкер с химикатами. Существует опасность экологической катастрофы
Возле Шри-Ланки тонет танкер с химикатами. Существует опасность

Еще по теме

Певица Юлианна Караулова из-за болезни прервала отпуск в Куршевеле
"Прям возбуждает": Юлианна Караулова засветила торчащий сосок
Юлианна Караулова поведала о предательстве близких
Иван Ургант продвигал Юлианну Караулову в шоу-бизнес