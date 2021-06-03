Родила! Юлианна Караулова стала мамой

Лидия Мартынова

В конце марта певица Юлианна Караулова выпустила клип на песню «Так сильно». С помощью него девушка сообщила поклонникам радостную новость – она вместе с саунд-продюсером Андреем Черным скоро станут родителями! В клипе Караулова появилась с округлившемся животиком. И сегодня стало известно, что Юлиана родила ребенка.

По сообщениям издания Super, Юлианна Караулова стала мамой. Роды прошли еще 29 мая, однако певица не спешит делиться этим с подписчками. Сейчас она с малышом находятся в одном из лучших роддомов Москвы – клинике «Мать и дитя». К слову, свою музыкальную деятельность Караулова прерывать не собирается. Певица хотела бы выйти на сцену после недолго отдыха.

«Планирую успешно совмещать материнство и работу. Верю, что получится», – поделилась Юлианна в одном из интервью своими планами.

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Напомним, с отцом ребенка Юлианна познакомилась во время «Фабрики звезд». Тогда Андрей работал в студии звукозаписи. Долгое время их связывала только дружба. Однако, когда они оба расстались со своми половинками, то в их связь стала близкой. Андрей влюбился в Юлианну, когда она приготовила пельмени.

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