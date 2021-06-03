Романтика на улицах большого города: Меган Фокс и Колсон Бэйкер на свидании в Лос-Анджелесе

Вадим Карасев

Хотя скептики не верили в роман 35-летней Меган Фокс и 31-летнего Колсона Бэйкера, известного под сценическим именем Machine Gun Kelly, влюбленные давно доказали, что в своих отношениях они настроены очень серьезно. Меган и Колсон вместе уже больше года, и, похоже, с каждым днем они влюбляются друг в друга все больше и больше.

Они не только не скрывают свою личную жизнь, но и не стесняются демонстрировать нежные чувства на публике. Вчера папарацци застали их за поцелуем на улицах Лос-Анджелеса.





Для голливудской актрисы нет табу на публичные поцелуи с возлюбленным, но вот что она не выставляет напоказ — так это свою семейную жизнь. У Меган есть трое сыновей от бывшего супруга Брайана Остина Грина, и их она крайне редко показывает в своих соцсетях. В отличие, кстати, от их отца, который часто проводит с ними время и рассказывает об этом публично.

Меган такое поведение экс-супруга не одобряет и даже как-то раз прилюдно осудила его за то, что он демонстративно изобразил себя прекрасным отцом, выставив ее при этом не в лучшем свете. Однако Грин претензии Фокс оставил без внимания и продолжил рассказывать о своих отцовских буднях. После расставания с женой он тоже нашел счастье в личной жизни и уже даже познакомил новую возлюбленную, танцовщицу Шарну Берджесс, с сыновьями.

Впрочем, и Фокс представила Бэйкера сыновьям, и они отлично поладили. Опыт общения у музыканта с детьми есть — он сам воспитывает 12-летнюю дочь от предыдущих отношений, так что найти с ними общий язык ему труда не составило.



