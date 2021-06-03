Рональд Куман продолжит тренировать «Барселону» при одном условии

Лидия Мартынова

Рональд Куман не будет уволен с должности наставника «Барселоны». Об этом сообщают испанские СМИ.При этом руководители «Барселоны» намерены урезать Куману зарплату. Если голландец не пойдет на уступки, ему придется покинуть «Камп Ноу» этим летом.В то же время отмечается, что руководство «Барселоны» готово включить в контракт Рональда Кумана большие бонусы за победы в различных турнирах (Ла Лига, Кубок Испании, Лига чемпионов).