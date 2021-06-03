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Рональд Куман продолжит тренировать «Барселону» при одном условии

Рональд Куман продолжит тренировать «Барселону» при одном условии
Рональд Куман не будет уволен с должности наставника «Барселоны». Об этом сообщают испанские СМИ.

При этом руководители «Барселоны» намерены урезать Куману зарплату. Если голландец не пойдет на уступки, ему придется покинуть «Камп Ноу» этим летом.
В то же время отмечается, что руководство «Барселоны» готово включить в контракт Рональда Кумана большие бонусы за победы в различных турнирах (Ла Лига, Кубок Испании, Лига чемпионов).
# Спорт / В мире
По материалам: gogetnews.info

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