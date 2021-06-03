Роскосмос занялся спасением второго "Бурана" на Байконуре

Вадим Карасев

"Роскосмос" хочет безопасно извлечь лётный образец "Бурана" из здания на космодроме "Байконур". Однако в помещении, где хранится корабль, есть риск обрушения кровли, сказал глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Надо будет как-то укреплять свод. Открывать двери. Когда двери будут открыты, главное - чтобы корпус не сложился. Чтобы его не постигла судьба первого "Бурана", — уточнил он.

Сейчас госкорпорация выставила охрану вокруг места хранения ракетоплана. Дальнейшую судьбу советского шаттла планируется осенью обсудить с Казахстаном.

В своё время. Мы расследуем, как это как-то оказалось в руках частного владельца. Сейчас идёт судебный процесс между правительством Казахстана и частным лицом. По нашим ощущениям, уйдёт месяца три. За это время мы подготовим всю необходимую документацию. Когда правительство Казахстана станет владельцем, появится ясность, с кем вести переговоры. Дальше мы на заседании российско-казахстанской межправкомиссии по Байконуру будем обсуждать, может ли российская сторона выкупить его.

Многоразовый орбитальный космический корабль "Буран" совершил свой единственный полет в 1988 году и с тех пор находился на Байконуре, но в 2002 году был уничтожен при обвале крыши в монтажно-испытательном корпусе. Второй из достроенных "Буранов", который до сих пор хранится на космодроме, не так давно разрисовали граффити. В прошлом году гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил о готовности выкупить челнок для музея, но для этого сначала должны разрешиться судебные споры вокруг него.