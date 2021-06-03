Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Роскосмос занялся спасением второго "Бурана" на Байконуре

Роскосмос занялся спасением второго "Бурана" на Байконуре

"Роскосмос" хочет безопасно извлечь лётный образец "Бурана" из здания на космодроме "Байконур". Однако в помещении, где хранится корабль, есть риск обрушения кровли, сказал глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Надо будет как-то укреплять свод. Открывать двери. Когда двери будут открыты, главное - чтобы корпус не сложился. Чтобы его не постигла судьба первого "Бурана", — уточнил он. 

Сейчас госкорпорация выставила охрану вокруг места хранения ракетоплана. Дальнейшую судьбу советского шаттла планируется осенью обсудить с Казахстаном.

В своё время. Мы расследуем, как это как-то оказалось в руках частного владельца. Сейчас идёт судебный процесс между правительством Казахстана и частным лицом. По нашим ощущениям, уйдёт месяца три. За это время мы подготовим всю необходимую документацию. Когда правительство Казахстана станет владельцем, появится ясность, с кем вести переговоры. Дальше мы на заседании российско-казахстанской межправкомиссии по Байконуру будем обсуждать, может ли российская сторона выкупить его.

Многоразовый орбитальный космический корабль "Буран" совершил свой единственный полет в 1988 году и с тех пор находился на Байконуре, но в 2002 году был уничтожен при обвале крыши в монтажно-испытательном корпусе. Второй из достроенных "Буранов", который до сих пор хранится на космодроме, не так давно разрисовали граффити. В прошлом году гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил о готовности выкупить челнок для музея, но для этого сначала должны разрешиться судебные споры вокруг него.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Жестко! RM нарушил правила Big Hit
Жестко! RM нарушил правила Big Hit
Прочитан геном нелающей породы собак
Прочитан геном нелающей породы собак
Роскосмос занялся спасением второго "Бурана" на Байконуре
Роскосмос занялся спасением второго "Бурана" на Байконуре
Минфин откажется от доллара в ФНБ
Минфин откажется от доллара в ФНБ
В «Орлёнке» стартовали Летние юнармейские игры
В «Орлёнке» стартовали Летние юнармейские игры
В России после казанской трагедии прошла проверка безопасности всех школ – Сергей Кравцов
В России после казанской трагедии прошла проверка безопасности всех
В Подмосковье проверили все детские оздоровительные лагеря
В Подмосковье проверили все детские оздоровительные лагеря
Победительница шоу "Холостяк" Катерина Сафарова рассказала, что Тимати познакомил ее со своей семьей
Победительница шоу "Холостяк" Катерина Сафарова рассказала, что
День Владимирской иконы Божией Матери 3 июня 2021 года: история, традиции и молитвы
День Владимирской иконы Божией Матери 3 июня 2021 года: история,
Древние афиняне прокляли более пяти десятков своих врагов с помощью горшка и курицы
Древние афиняне прокляли более пяти десятков своих врагов с помощью
Новые квартиры в Краснодаре от застройщика «Екатеринодар Инвест-Строй»
Новые квартиры в Краснодаре от застройщика «Екатеринодар Инвест-Строй»
Романтика на улицах большого города: Меган Фокс и Колсон Бэйкер на свидании в Лос-Анджелесе
Романтика на улицах большого города: Меган Фокс и Колсон Бэйкер на

Топ на сегодня

Медведев: "Единая Россия" на съезде отчитается о выполнении предвыборной программы 2016 года
Медведев: "Единая Россия" на съезде отчитается о выполнении
Официально: Илья Прусикин и Софья Таюрская опубликовали первое совместное фото после подтверждения романа
Официально: Илья Прусикин и Софья Таюрская опубликовали первое
Владимир Путин поручил Минпросвещения России представить предложения по обучению русскому языку за рубежом
Владимир Путин поручил Минпросвещения России представить предложения
Депутаты планируют ужесточить требования к качеству учебников в украинских школах
Депутаты планируют ужесточить требования к качеству учебников в
Законопроект об обороте каннабиса: использование не для лечения остается под запретом
Законопроект об обороте каннабиса: использование не для лечения

Еще по теме

Россия и Казахстан договорились о сотрудничестве на «Байконуре»
Рогозин сообщил, сколько ракет запустят с Восточного в 2017 году
«Калашникову» одобрили покупку разработчика «Бурана»
Роскосмос переименует космический корабль «Федерация»