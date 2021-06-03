Сергей Шнуров стал отцом в третий раз

Вадим Карасев

У 47-летнего Сергея Шнурова и его 29-летней супруги Ольги Абрамовой родился первый общий ребенок. Об этом сегодня, пока без каких-либо подробностей, сообщил телеграм-канал "Антиглянец".

Накануне Сергей Шнуров экстренно покинул вечеринку, прошедшую в рамках Петербургского международного экономического форума, — на ней он представлял свой новый проект под названием "Зоя". Не дождавшись конца мероприятия, Шнуров отправился в аэропорт, чтобы первым рейсом вылететь в Москву. На тот момент в столице у жены Сергея Ольги Абрамовой уже начались роды.





Сергей Шнуров и Ольга Абрамова

О беременности жены Сергей Шнуров сообщил в инстаграме. Генеральный продюсер международного русскоязычного телеканала RTVI опубликовал видео с любимой, которое сопроводил стихотворением собственного сочинения: в нем он рассказал о скором пополнении в семье.

От любви, среди ночей и ден, Мы смыкались дуговою сваркой, И теперь ребеночка мы ждем, Нежно обниму я вас и жарко. Представляю маленькие ножки, Глазки, попку, ну и носик кнопкой. Будет трое нас, да, еще кошки, И в улыбке расплываюсь робкой (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.),

— написал Сергей Шнуров.





Напомним, что фронтмен группы "Ленинград" тайно женился на дочери топ-менеджера Уральской горно-металлургической компании в 2018 году. В четвертый брак Сергей вступил всего через несколько месяцев после расставания со своей третьей женой Матильдой.





Для Ольги новорожденный малыш стал первенцем, а для Шнурова — третьим ребенком: у Сергея уже есть взрослая дочь от первой жены Марии Исмагиловой и сын от второй супруги Светланы Костицыной.



