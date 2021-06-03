Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Сергей Шнуров стал отцом в третий раз

Сергей Шнуров стал отцом в третий раз

У 47-летнего Сергея Шнурова и его 29-летней супруги Ольги Абрамовой родился первый общий ребенок. Об этом сегодня, пока без каких-либо подробностей, сообщил телеграм-канал "Антиглянец".

Накануне Сергей Шнуров экстренно покинул вечеринку, прошедшую в рамках Петербургского международного экономического форума, — на ней он представлял свой новый проект под названием "Зоя". Не дождавшись конца мероприятия, Шнуров отправился в аэропорт, чтобы первым рейсом вылететь в Москву. На тот момент в столице у жены Сергея Ольги Абрамовой уже начались роды.


Сергей Шнуров и Ольга Абрамова

О беременности жены Сергей Шнуров сообщил в инстаграме. Генеральный продюсер международного русскоязычного телеканала RTVI опубликовал видео с любимой, которое сопроводил стихотворением собственного сочинения: в нем он рассказал о скором пополнении в семье.

От любви, среди ночей и ден, Мы смыкались дуговою сваркой, И теперь ребеночка мы ждем, Нежно обниму я вас и жарко. Представляю маленькие ножки, Глазки, попку, ну и носик кнопкой. Будет трое нас, да, еще кошки, И в улыбке расплываюсь робкой (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.),

— написал Сергей Шнуров.


Напомним, что фронтмен группы "Ленинград" тайно женился на дочери топ-менеджера Уральской горно-металлургической компании в 2018 году. В четвертый брак Сергей вступил всего через несколько месяцев после расставания со своей третьей женой Матильдой.


Для Ольги новорожденный малыш стал первенцем, а для Шнурова — третьим ребенком: у Сергея уже есть взрослая дочь от первой жены Марии Исмагиловой и сын от второй супруги Светланы Костицыной.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Сергей Шнуров стал отцом в третий раз
Сергей Шнуров стал отцом в третий раз
Цифровой контент для школьников должен соответствовать общепринятым ценностям - Сергей Кравцов
Цифровой контент для школьников должен соответствовать общепринятым
Итоги эколого-патриотической акции «Лес Победы» подвели в Подмосковье
Итоги эколого-патриотической акции «Лес Победы» подвели в Подмосковье
В Орле для создания школьного «Кванториума» закупят цифровые лаборатории
В Орле для создания школьного «Кванториума» закупят цифровые
Жестко! RM нарушил правила Big Hit
Жестко! RM нарушил правила Big Hit
Прочитан геном нелающей породы собак
Прочитан геном нелающей породы собак
Роскосмос занялся спасением второго "Бурана" на Байконуре
Роскосмос занялся спасением второго "Бурана" на Байконуре
Минфин откажется от доллара в ФНБ
Минфин откажется от доллара в ФНБ
В «Орлёнке» стартовали Летние юнармейские игры
В «Орлёнке» стартовали Летние юнармейские игры
В России после казанской трагедии прошла проверка безопасности всех школ – Сергей Кравцов
В России после казанской трагедии прошла проверка безопасности всех
В Подмосковье проверили все детские оздоровительные лагеря
В Подмосковье проверили все детские оздоровительные лагеря
Победительница шоу "Холостяк" Катерина Сафарова рассказала, что Тимати познакомил ее со своей семьей
Победительница шоу "Холостяк" Катерина Сафарова рассказала, что

Топ на сегодня

Медведев: "Единая Россия" на съезде отчитается о выполнении предвыборной программы 2016 года
Медведев: "Единая Россия" на съезде отчитается о выполнении
Официально: Илья Прусикин и Софья Таюрская опубликовали первое совместное фото после подтверждения романа
Официально: Илья Прусикин и Софья Таюрская опубликовали первое
Владимир Путин поручил Минпросвещения России представить предложения по обучению русскому языку за рубежом
Владимир Путин поручил Минпросвещения России представить предложения
Законопроект об обороте каннабиса: использование не для лечения остается под запретом
Законопроект об обороте каннабиса: использование не для лечения
Возле Шри-Ланки тонет танкер с химикатами. Существует опасность экологической катастрофы
Возле Шри-Ланки тонет танкер с химикатами. Существует опасность

Еще по теме

Скандальный Сергей Шнуров будет вести шоу о любви
СМИ: Сергей Шнуров и Ольга Абрамова тайно поженились
Шнуров ответил Burger King на угрозу подать в суд
Директор Эрмитажа прокомментировал предстоящую выставку Шнурова