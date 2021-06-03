Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Старшеклассники Красноярского края примут участие в проекте «Трудовое лето»

Старшеклассники Красноярского края примут участие в проекте «Трудовое лето»

Старшеклассники Красноярского края примут участие в проекте «Трудовое лето»

В течение летних каникул в Красноярском крае реализуется проект «Трудовое лето», в котором примут участие не менее 13 тысяч старшеклассников. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования региона. Ребята будут работать в молодежных центрах, школах, больницах, на промышленных предприятиях, в заведениях общественного питания.

«Уже сегодня в Красноярске, Енисейске, Назарове, Балахтинском, Березовском, Ермаковском районах и других территориях временная занятость организована для тысячи ребят. Тридцать лет назад все начиналось с трудоустройства 1,5 тысячи человек в год. Для  многих из них это не только первое официальное место работы, но и возможность ознакомиться с миром профессий. В рамках трудовой четверти состоится акция «Большая перемена». Для подростков проведут экскурсии на производства, встречи с представителями востребованных профессий, трудовых династий, тестирование на выявление склонностей, профориентационные игры и беседы», – отмечает руководитель Агентства труда и занятости населения края Виктор Новиков.

Участники проекта «Трудовое лето» создают комфортную среду в своих городах и селах. Они занимаются благоустройством, восстанавливают детские площадки, открывают новые места отдыха, организуют досуг для сверстников, помогают пожилым людям и инвалидам.

В отряды принимают в первую очередь подростков из многодетных и малообеспеченных семей, а также («из семей,»?) находящихся в трудной жизненной ситуации.

Они получат зарплату от работодателей и материальную поддержку от службы занятости.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Законопроект об обороте каннабиса: использование не для лечения остается под запретом
Законопроект об обороте каннабиса: использование не для лечения
В 2021 году около 7 млн детей посетят детские лагеря – Сергей Кравцов
В 2021 году около 7 млн детей посетят детские лагеря – Сергей Кравцов
Старшеклассники Красноярского края примут участие в проекте «Трудовое лето»
Старшеклассники Красноярского края примут участие в проекте «Трудовое
В Кемеровской области открылся центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
В Кемеровской области открылся центр по профилактике детского
Алгоритмы против пользователей: на чьей стороне ИТ-гиганты?
Алгоритмы против пользователей: на чьей стороне ИТ-гиганты?
Официально: Илья Прусикин и Софья Таюрская опубликовали первое совместное фото после подтверждения романа
Официально: Илья Прусикин и Софья Таюрская опубликовали первое
Народный праздник Тимофей Грядочник 2 июня 2021 года: традиции и приметы
Народный праздник Тимофей Грядочник 2 июня 2021 года: традиции
Владимир Путин поручил Минпросвещения России представить предложения по обучению русскому языку за рубежом
Владимир Путин поручил Минпросвещения России представить предложения
Начало лета и начало любви: переход Венеры в Знак Рака 2 июня 2021 года
Начало лета и начало любви: переход Венеры в Знак Рака 2 июня 2021
Прибалтика поплатилась за отказ от российского электричества скачком цен на 18%
Прибалтика поплатилась за отказ от российского электричества скачком
Юлия Снигирь празднует день рождения с Евгением Цыгановым и коллегами
Юлия Снигирь празднует день рождения с Евгением Цыгановым и коллегами
Возле Шри-Ланки тонет танкер с химикатами. Существует опасность экологической катастрофы
Возле Шри-Ланки тонет танкер с химикатами. Существует опасность

Топ на сегодня

Китайское «искусственное Солнце» установило мировой термоядерный рекорд
Китайское «искусственное Солнце» установило мировой термоядерный
Мэтттью Перри расстался со своей невестой Молли Гурвиц после трех лет отношений
Мэтттью Перри расстался со своей невестой Молли Гурвиц после трех лет
67 тысяч москвичей обследовались в павильонах "Здоровая Москва" за три недели
67 тысяч москвичей обследовались в павильонах "Здоровая Москва" за
Если не хотите сломать себе судьбу, не произносите эти 4 фразы
Если не хотите сломать себе судьбу, не произносите эти 4 фразы
В «Артеке» подвели итоги конкурса «Детская Новая волна – 2021»
В «Артеке» подвели итоги конкурса «Детская Новая волна – 2021»

Еще по теме

Свыше 73 тысяч жителей Красноярского края остались без света из-за непогоды
В Красноярске откроют первый в регионе детский технопарк
В Подмосковье в проекте «Урок цифры» в сентябре примут участие около 500 тысяч школьников
В Красноярском крае пройдет фитнес-марафон для педагогов