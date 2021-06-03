Старшеклассники Красноярского края примут участие в проекте «Трудовое лето»

Влада Некрасова

В течение летних каникул в Красноярском крае реализуется проект «Трудовое лето», в котором примут участие не менее 13 тысяч старшеклассников. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования региона. Ребята будут работать в молодежных центрах, школах, больницах, на промышленных предприятиях, в заведениях общественного питания.

«Уже сегодня в Красноярске, Енисейске, Назарове, Балахтинском, Березовском, Ермаковском районах и других территориях временная занятость организована для тысячи ребят. Тридцать лет назад все начиналось с трудоустройства 1,5 тысячи человек в год. Для многих из них это не только первое официальное место работы, но и возможность ознакомиться с миром профессий. В рамках трудовой четверти состоится акция «Большая перемена». Для подростков проведут экскурсии на производства, встречи с представителями востребованных профессий, трудовых династий, тестирование на выявление склонностей, профориентационные игры и беседы», – отмечает руководитель Агентства труда и занятости населения края Виктор Новиков.

Участники проекта «Трудовое лето» создают комфортную среду в своих городах и селах. Они занимаются благоустройством, восстанавливают детские площадки, открывают новые места отдыха, организуют досуг для сверстников, помогают пожилым людям и инвалидам.

В отряды принимают в первую очередь подростков из многодетных и малообеспеченных семей, а также («из семей,»?) находящихся в трудной жизненной ситуации.

Они получат зарплату от работодателей и материальную поддержку от службы занятости.