Тест: насколько хорошо вы разбираетесь в ЗОЖ и правильном питании?

Вадим Карасев

Сегодня в нашей стране отмечается День здорового питания и отказа от излишеств в еде. В последние несколько лет теме ЗОЖ стало уделяться очень много внимания — призывать к здоровому образу жизни стало все больше знаменитостей и блогеров, которые своим примером стараются вдохновить поклонников начать заботиться о своем теле и прислушиваться к своему организму.

Однако, несмотря на большое количество информации в сети, многие по-прежнему имеют довольно смутное представление о здоровом питании и продолжают ежедневно допускать ошибки, которые сказываются на их здоровье. Предлагаем вам пройти наш тест и проверить свои знания в этой теме — вдруг окажется, что и вы во многом ошибались.



