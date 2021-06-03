Украина пригрозила Беларуси новыми санкциями после слов Лукашенко о полетах в Крым
Сегодня, 06:30 Лидия Мартынова
Украина мгновенно отреагирует на попытку легализировать оккупацию Крыма и введет санкции, если хоть один белорусский самолет "Белавиа" окажется на территории аннексированного полуострова.
Об этом предупредила замглавы МИД Украины Эмине Джапарова.
По словам дипломата, ведомство зафиксировало заявления Александра Лукашенко относительно обращения к России и Путину с возможным открытием авиарейсов в оккупированный Крым.
Джапарова уверена, что президент Беларуси сделал провокационные заявления, эмоционально реагируя на ответ Украины относительно принудительного приземления самолета Ryanair в аэропорту Минска, а также арест белорусского оппозиционера Романа Протасевича и блокирование независимых СМИ.
"Мы будем действовать мгновенно против любых попыток легитимизировать оккупацию Крыма Россией, против любых попыток навязать контакты с так называемыми "ЛНР" или "ДНР". И если хоть один самолет белорусской авиакомпании окажется на территории оккупированного Крыма, санкции будут неизбежны со всеми вытекающими последствиями", — предупредила заместитель министра иностранных дел.
Эмине Джапарова заверила, что ответственность за все санкции и неудобства, которые испытывают граждане Беларуси после инцидента с самолетом RyanAir, лежит именно на Александре Лукашенко.
"И в завершение. Эту «канитель и провокации», как выразился Лукашенко, затеяла не Украина, а сами белорусские власти, очевидно, по сценарию Кремля. Чем в более крепкие объятия Путина попадает Лукашенко, тем меньше шансов у Беларуси оставаться действительно независимым и суверенным государством. От необдуманных и провокационных действий Лукашенко уже страдают обычные белорусы, которые нам очень близки. Мы с большим уважением к ним относимся и солидаризируемся с их усилиями отстоять свои права и свободы. Есть международное право, согласно которому Крым и Донбасс — это Украина. Россия грубо нарушила международное право, оккупировав Автономную Республику Крым и развязав агрессию на востоке Украины, за что будет нести ответственность. Если Лукашенко хочет разделить эту ответственность с Путиным на одной скамье подсудимых в Гааге, и еще больше усилить собственную международную изоляцию, это, конечно, его личный выбор, но, убеждена, не выбор дружественного Украине белорусского народа", — резюмировала замглавы МИД Украины в общении с журналистами.
По материалам: gogetnews.info