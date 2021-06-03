Украина пригрозила Беларуси новыми санкциями после слов Лукашенко о полетах в Крым

Лидия Мартынова

Украина мгновенно отреагирует на попытку легализировать оккупацию Крыма и введет санкции, если хоть один белорусский самолет "Белавиа" окажется на территории аннексированного полуострова.Об этом предупредила замглавы МИД Украины Эмине Джапарова.По словам дипломата, ведомство зафиксировало заявления Александра Лукашенко относительно обращения к России и Путину с возможным открытием авиарейсов в оккупированный Крым.Джапарова уверена, что президент Беларуси сделал провокационные заявления, эмоционально реагируя на ответ Украины относительно принудительного приземления самолета Ryanair в аэропорту Минска, а также арест белорусского оппозиционера Романа Протасевича и блокирование независимых СМИ."Мы будем действовать мгновенно против любых попыток легитимизировать оккупацию Крыма Россией, против любых попыток навязать контакты с так называемыми "ЛНР" или "ДНР". И если хоть один самолет белорусской авиакомпании окажется на территории оккупированного Крыма, санкции будут неизбежны со всеми вытекающими последствиями", — предупредила заместитель министра иностранных дел.Эмине Джапарова заверила, что ответственность за все санкции и неудобства, которые испытывают граждане Беларуси после инцидента с самолетом RyanAir, лежит именно на Александре Лукашенко."И в завершение. Эту «канитель и провокации», как выразился Лукашенко, затеяла не Украина, а сами белорусские власти, очевидно, по сценарию Кремля. Чем в более крепкие объятия Путина попадает Лукашенко, тем меньше шансов у Беларуси оставаться действительно независимым и суверенным государством. От необдуманных и провокационных действий Лукашенко уже страдают обычные белорусы, которые нам очень близки. Мы с большим уважением к ним относимся и солидаризируемся с их усилиями отстоять свои права и свободы. Есть международное право, согласно которому Крым и Донбасс — это Украина. Россия грубо нарушила международное право, оккупировав Автономную Республику Крым и развязав агрессию на востоке Украины, за что будет нести ответственность. Если Лукашенко хочет разделить эту ответственность с Путиным на одной скамье подсудимых в Гааге, и еще больше усилить собственную международную изоляцию, это, конечно, его личный выбор, но, убеждена, не выбор дружественного Украине белорусского народа", — резюмировала замглавы МИД Украины в общении с журналистами.