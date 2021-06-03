В 2021 году около 7 млн детей посетят детские лагеря – Сергей Кравцов

Влада Некрасова

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов заявил, что в 2021 году около 7 миллионов детей посетят детские лагеря, информирует газета «Известия».

Об этом глава Минпросвещения России сообщил в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами Правительства Российской Федерации.

«Работаем с опережением и по всем аспектам с регионами и профильными федеральными ведомствами. Первые смены уже стартовали 23 мая. За летние каникулы организованным отдыхом и оздоровлением будет охвачено порядка 7 миллионов детей, то есть больше, чем до эпидемии», – сказал Сергей Кравцов.

Министр отметил, что в 2019 году в детских лагерях смогли отдохнуть около 5,7 миллиона человек.

«Как всегда, особое внимание уделяем, конечно же, детям-сиротам, инвалидам, детям из малообеспеченных семей – это свыше 1,5 миллиона детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе свыше 130 тысяч детей-сирот, более 110 тысяч детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья», – добавил Сергей Кравцов.