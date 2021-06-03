Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В 2021 году около 7 млн детей посетят детские лагеря – Сергей Кравцов

В 2021 году около 7 млн детей посетят детские лагеря – Сергей Кравцов

В 2021 году около 7 млн детей посетят детские лагеря – Сергей Кравцов

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов заявил, что в 2021 году около 7 миллионов детей посетят детские лагеря, информирует газета «Известия».

Об этом глава Минпросвещения России сообщил в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами Правительства Российской Федерации.

«Работаем с опережением и по всем аспектам с регионами и профильными федеральными ведомствами. Первые смены уже стартовали 23 мая. За летние каникулы организованным отдыхом и оздоровлением будет охвачено порядка 7 миллионов детей, то есть больше, чем до эпидемии», – сказал Сергей Кравцов.

Министр отметил, что в 2019 году в детских лагерях смогли отдохнуть около 5,7 миллиона человек.

«Как всегда, особое внимание уделяем, конечно же, детям-сиротам, инвалидам, детям из малообеспеченных семей – это свыше 1,5 миллиона детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе свыше 130 тысяч детей-сирот, более 110 тысяч детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья», – добавил Сергей Кравцов.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Законопроект об обороте каннабиса: использование не для лечения остается под запретом
Законопроект об обороте каннабиса: использование не для лечения
В 2021 году около 7 млн детей посетят детские лагеря – Сергей Кравцов
В 2021 году около 7 млн детей посетят детские лагеря – Сергей Кравцов
Старшеклассники Красноярского края примут участие в проекте «Трудовое лето»
Старшеклассники Красноярского края примут участие в проекте «Трудовое
В Кемеровской области открылся центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
В Кемеровской области открылся центр по профилактике детского
Алгоритмы против пользователей: на чьей стороне ИТ-гиганты?
Алгоритмы против пользователей: на чьей стороне ИТ-гиганты?
Официально: Илья Прусикин и Софья Таюрская опубликовали первое совместное фото после подтверждения романа
Официально: Илья Прусикин и Софья Таюрская опубликовали первое
Народный праздник Тимофей Грядочник 2 июня 2021 года: традиции и приметы
Народный праздник Тимофей Грядочник 2 июня 2021 года: традиции
Владимир Путин поручил Минпросвещения России представить предложения по обучению русскому языку за рубежом
Владимир Путин поручил Минпросвещения России представить предложения
Начало лета и начало любви: переход Венеры в Знак Рака 2 июня 2021 года
Начало лета и начало любви: переход Венеры в Знак Рака 2 июня 2021
Прибалтика поплатилась за отказ от российского электричества скачком цен на 18%
Прибалтика поплатилась за отказ от российского электричества скачком
Юлия Снигирь празднует день рождения с Евгением Цыгановым и коллегами
Юлия Снигирь празднует день рождения с Евгением Цыгановым и коллегами
Возле Шри-Ланки тонет танкер с химикатами. Существует опасность экологической катастрофы
Возле Шри-Ланки тонет танкер с химикатами. Существует опасность

Топ на сегодня

Китайское «искусственное Солнце» установило мировой термоядерный рекорд
Китайское «искусственное Солнце» установило мировой термоядерный
Мэтттью Перри расстался со своей невестой Молли Гурвиц после трех лет отношений
Мэтттью Перри расстался со своей невестой Молли Гурвиц после трех лет
67 тысяч москвичей обследовались в павильонах "Здоровая Москва" за три недели
67 тысяч москвичей обследовались в павильонах "Здоровая Москва" за
Если не хотите сломать себе судьбу, не произносите эти 4 фразы
Если не хотите сломать себе судьбу, не произносите эти 4 фразы
В «Артеке» подвели итоги конкурса «Детская Новая волна – 2021»
В «Артеке» подвели итоги конкурса «Детская Новая волна – 2021»

Еще по теме

Свыше 7 млн школьников обеспечены горячим питанием – Сергей Кравцов
ГИА для 9-х и 11-х классов в 2021 году пройдет в штатном очном режиме – Сергей Кравцов
Колледжи становятся все более привлекательными для школьников – Сергей Кравцов
В Карелии планируют направить в детские лагеря не менее 12 тысяч детей