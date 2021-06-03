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В Хабаровском крае проходит слет-соревнование «Школа безопасности»

В Хабаровском крае проходит слет-соревнование «Школа безопасности»

В Хабаровском крае проходит региональный слет-соревнование «Школа безопасности», в котором принимают участие восемь команд из различных муниципалитетов: Амурского, Ванинского, Бикинского, Хабаровского районов, а также из Комсомольска-на-Амуре и Хабаровска. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки края.

Соревнования проходят в течение трех дней и включают в себя пожарную эстафету, выпуск стенгазет, проверку туристских и спасательных навыков.

Победители и призеры получат полезные подарки, которые пригодятся им в будущих туристических походах и соревнованиях. Команда, занявшая первое место, представит Хабаровский край на межрегиональных состязаниях в Забайкальском крае с 13 по 17 июня.

Слет «Школа безопасности» проводится в регионе 13-й раз.

«Его основные задачи – популяризация среди молодежи здорового и безопасного образа жизни, проверка уровня и качества практической подготовки по программам курса «Основы безопасности жизнедеятельности», а также повышение имиджа профессий спасателя и пожарного», – уточняется в информационном релизе.

Организаторы конкурса – Минобрнауки Хабаровского края и Главное управление МЧС региона.

# Общество
По материалам: edu.ru

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