В испытаниях первого парашюта приняла участие собака

Влада Некрасова

00:17 Автор: Мария Соколова

Первый эскиз парашюта нарисовал ещё в 15 веке Леонардо да Винчи, а сконструировали парашют только 236 лет назад. Воздухоплаватель Франсуа Бланшар продемонстрировал свое изобретение 3 июня 1785 года.

Парашют Леонардо был похож на современный, но в то время не было практической необходимости в его применении. Она появилась спустя 200 лет, с развитием воздухоплавания. Частые катастрофы побудили изобретателей вернуться к разработке устройства, которое позволило бы человеку спускаться с большой высоты. Впервые его испытал французский физик Ленорман, который и придумал название — «парашют» (от греческого «пара» — против и французского «шюте» — падение). Он был в форме конуса, сшит из ткани, и изнутри оклеен бумагой. Несколько десятков тонких строп сходились к сидению, сплетенному из ивовых прутьев. Но эксперименты устройства проводили только с животными, никто из воздухоплавателей так и не воспользовался изобретением.

В июне 1785 года французский воздухоплаватель Франсуа Бланшар продемонстрировал в Лондоне сконструированный им парашют для прыжков с воздушного шара. Он проверил надежность устройства, скинув с высоты 300 метров собаку. Животное приземлилось благополучно. Спустя год в Гамбурге с неба на землю спустили барана. А 22 октября 1797 года на парашюте высоты 400 метров спрыгнул с воздушного шара французский аэронавт Андре-Жак Гарнерен. Его прыжок над парижским парком Монсо стал первым в Европе.

День 3 июня в истории

Авиационный парашют, который складывается в форме ранца, изобрел в 1911 году наш соотечественник Глеб Котельников. Устройство предназначалось для спасения пилотов, и полностью отвечало требованиям к авиационным спасательным средствам. Сейчас парашюты применяют для десантирования с воздуха, спасения людей, и как спортивные снаряды. Также существуют грузовые, тормозные, стабилизирующие, космические парашюты.

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