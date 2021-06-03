В Кемеровской области открылся центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

Влада Некрасова

В Центре по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в Кемеровской области будут обучать детей, родителей и педагогов правилам дорожного движения и безопасному поведению на дороге, информирует Минпросвещения России.

Организация открылась на базе Детско-юношеского центра «Орион» в Новокузнецке. Проект реализуется при поддержке Минпросвещения России.

В рамках реализации всероссийской программы, направленной на снижение числа дорожных аварий с участием детей и подростков, с 2017 по 2020 год учебно-методические центры открылись в 60 регионах России. В 2021 году центры откроются ещё в 25 регионах России, и, таким образом, проект охватит уже всю страну.

Отличительная особенность проекта – мобильные автоплощадки «Лаборатория безопасности». Специализированные ярко-оранжевые автобусы выезжают в региональные населённые пункты, в том числе самые отдалённые, и собирают детей на уроки по безопасному поведению на дороге. Оборудование автобуса позволяет моделировать дорожные ситуации и обучать безопасному поведению на дороге в условиях, максимально приближенных к реальным. С 2017 по 2020 год обучение на базе автогородков прошли 610 000 детей и 80 000 взрослых.

«Лаборатория безопасности» является частью федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Проект реализуется по поручению Президента Российской Федерации Российским союзом автостраховщиков совместно с Госавтоинспекцией МВД России при поддержке Минпросвещения России, Минтранспорта России и экспертного центра «Движение без опасности».