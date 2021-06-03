В Краснодаре появился передвижной центр «Лаборатория безопасности»

Лидия Мартынова

В Краснодаре открылся передвижной центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Лаборатория безопасности», сообщает пресс-служба Минпросвещения России.

Он будет курсировать по всему региону. Проект реализуется при поддержке Минпросвещения России. Всего в нём принимают участие 60 регионов страны.

«Лаборатория безопасности» – это комплекс технических и методологических инструментов, который включает в себя сам автомобиль, оборудование и уникальную методику для проведения занятий. Транспортное средство оснащено демонстрационными стендами, элементами улично-дорожной сети, велосипедами, самокатами, конусами и другим инвентарём.

Задачи центра – моделировать дорожные ситуации и обучать детей моделям поведения на дороге в условиях, которые максимально приближены к реальным. Обучающая программа разделена на тематические блоки с учётом возрастных особенностей учащихся.

«Лаборатория безопасности» является частью федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Проект реализуется по поручению Президента Российской Федерации Российским союзом автостраховщиков совместно с Госавтоинспекцией МВД России при поддержке Минпросвещения России, Минтранспорта России и экспертного центра «Движение без опасности».