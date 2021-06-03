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В NBA установили новый рекорд по трехочковым попаданиям в матчах плей-офф

В NBA установили новый рекорд по трехочковым попаданиям в матчах плей-офф
Защитник "Портленд Трэйл Блэйзерс" Дэмиан Лиллард набрал 55 очков (5/7 двухочковых, 12/17 трехочковых, 9/10 штрафных), 6 подборов и 10 передач в пятом матче плей-офф НБА против "Денвер Наггетс" (140:147 ОТ).

Лиллард реализовал 12 трехочковых, что является новым рекордом в истории плей-офф НБА. Он превзошел Клэя Томпсона (11). Лиллард - первый игрок в истории НБА, набравший 55+ очков и 10+ передач в матче плей-офф. Он также является первым игроком с 55+ очками и 10+ трёхочковыми в игре плей-офф.
Наибольшее количество очков в проигрышном матче в плей-офф набирал Майкл Джордан (63). Донован Митчелл (57) и Лиллард (55) занимают второе и третье места.
# Спорт / В мире
По материалам: gogetnews.info

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