В Орле для создания школьного «Кванториума» закупят цифровые лаборатории

Алексей Вольцев

В Орле для создания школьного детского технопарка «Кванториум» Минпросвещения России будут закуплены цифровые лаборатории, сообщает пресс-служба Правительства Орловской области со ссылкой на руководителя регионального Департамента образования Татьяну Крымову.

Открытие школьного технопарка «Кванториум» на базе гимназии № 19 имени Героя Советского Союза В.И. Меркулова города Орла состоится в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

В настоящее время проводятся торги, по результатам которых для школьного «Кванториума» будут закуплены 15 цифровых микроскопов, восемь наборов по робототехнике, пять многофункциональных станций для механической обработки и прототипирования, а также станки лазерной резки, фрезерный станок с программным управлением, цифровые лаборатории по физике, химии, физиологии. Работа с закупленным оборудованием будет проводиться не только на уроках, но и в рамках мероприятий дополнительного образования.

Детские технопарки «Кванториум» – площадки, где дети могут освоить перспективные инженерные направления, в том числе современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и другие.

Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений – от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.