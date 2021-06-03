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В «Орлёнке» стартовали Летние юнармейские игры

В «Орлёнке» стартовали Летние юнармейские игры

Во Всероссийском детском центре «Орлёнок» 2 июня стартовали Летние юнармейские игры, информирует Минпросвещения России. 

В торжественной церемонии зажжения огня состязаний приняли участие дети из 35 регионов России. Факел с пламенем состязаний пронёс борец греко-римского стиля, шестикратный чемпион России, чемпион Олимпийских игр Вартерес Самургашев.

Программа «Летние юнармейские игры» проходит с 30 мая по 19 июня 2021 года, организаторы мероприятия – ВДЦ «Орлёнок» и Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия».

В «Орлёнок» приехали 120 детей в возрасте 12–16 лет. Все они являются участниками движения «Юнармия».

Летние юнармейские игры проходят в палаточном лагере «Орлёнка» «Юнармеец». Перед открытием смены здесь развернулась выставка военной техники, которую организовала 7-я гвардейская десантно-штурмовая (горная) дивизия города-героя Новороссийска.

«В ходе летних юнармейских игр дети расширяют военно-прикладные знания и умения, стремятся к физическому совершенствованию, учатся взаимодействовать в команде. Радостно от того, что смена становится традиционной и мы зажигаем огонь юнармейских игр уже во второй раз», – отметил директор Всероссийского детского центра «Орлёнок» Александр Джеус.

Летние юнармейские игры в «Орлёнке» продлятся три недели. За это время дети примут участие в занятиях по строевой, огневой, тактической, медицинской подготовке, посетят уроки гражданственности, побывают в школе инициатив и школе юных корреспондентов.

Главным событием игр станут соревнования в четырёх видах спорта: легкая атлетика, плавание, мини-футбол, настольный теннис. Они пройдут 17 июня. Победители и призёры состязаний будут награждены грамотами, медалями и кубками.

Всероссийский детский центр «Орлёнок» – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение для детей и подростков 11–16 лет, подведомственное Министерству просвещения Российской Федерации.

В июле 2020 года центр отметил свой 60-летний юбилей, в 2012 году ему был присвоен статус «Ассоциированная школа ЮНЕСКО».

В течение года в «Орлёнок» приезжают более 20 тысяч ребят из всех регионов Российской Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья.

# Общество
По материалам: edu.ru

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