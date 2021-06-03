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В Подмосковье проверили все детские оздоровительные лагеря

В Подмосковье проверили все детские оздоровительные лагеря

В Подмосковье проверили все детские оздоровительные лагеря, сообщает Главное управление государственного административно-технического надзора Московской области.

«Инспекторы Госадмтехнадзора проверили детские оздоровительные лагеря по вопросам, входящим в полномочия ведомства в Подмосковье. В сфере благоустройства в регионе проверено 90 учреждений», – говорится в сообщении.

В компетенции ведомства – выявление нарушений, касающихся несвоевременного покоса травостоя, ненадлежащего состояния территории и зеленых насаждений, ограждений, подъездных путей, подтопления территорий и многого другого.

Инспекторы выявили и устранили 41 нарушение, наибольшее их количество – в Рузском городском округе. 

# Общество
По материалам: edu.ru

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