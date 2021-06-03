В России после казанской трагедии прошла проверка безопасности всех школ – Сергей Кравцов

Лидия Мартынова

В России после казанской трагедии прошла проверка безопасности всех школ, в межведомственной рабочей группе ведется работа над новыми антитеррористическими требованиями, сообщил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов в интервью РИА «Новости» на полях Петербургского международного экономического форума.

«Будут приняты те требования, которые максимально обеспечат безопасность школьников. Также была проведена проверка безопасности всех школ, были сделаны определенные выводы, они будут учтены при принятии этих требований», – сказал Сергей Кравцов.

Бывший ученик гимназии № 175 Казани Ильназ Галявиев 11 мая устроил в ней стрельбу. Погибли девять человек, 24 пострадали. Нападавший арестован по решению суда. Он обвиняется по статье «Убийство двух и более лиц».

Ранее Министерство просвещения направило в адрес регионов письмо с рекомендациями по усилению мер безопасности в образовательных организациях. Документ содержит правила, обеспечивающие сохранение жизни, здоровья как обучающихся, так и работников образовательных организаций.