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Ведущий, который оскорбил BTS, уволен!

С BTS шутки плохи!

Несколько месяцев назад в индустрии к-поп разгорелся скандал. Ди-джей немецокй радиостанции Матиас Матушик  (Matthias Matushik) резко высказался в адрес группы BTS. Его шутки имели расистский характер.

«Немецкий радиоведущий ужасно плохо отзывался о BTS, сравнивая их с COVID и упоминая богохульство и Cеверную Корею, это недопустимо! Пожалуйста, напишите Big Hit об этом!» – возмущались тогда поклонники.

Матиас услышал недовольство поклонников и извинился за свои слова. Однако АРМИ этого было недостаточно. Они посчитали его высказывания неискренними и неубедительными. И, кажется, ди-джею воздалось за свои слова. Матиас лишился работы. Теперь он не ведет шоу, во время которого оскорбил BTS. Кроме того, руководство понизило его в должности. Однако продюсеры отрицают, что изменения связаны со скандалом с BTS.

«Профиль «Bayern 3» сильно изменился за это время, наша программа теперь нацелена на другую целевую группу, чем это было в 2008 году», – пояснил канал.

Тем не менее, поклонники остались недовольны тем, что Матиас остался на канале. АРМИ хотели, чтобы его полностью уволили.

Сообщение Ведущий, который оскорбил BTS, уволен! появились сначала на POPCAKE.

# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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