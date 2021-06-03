Владимир Путин заявил, что организация летнего детского отдыха является важнейшей задачей для всей страны
Сегодня, 06:00 Анастасия Иванова
Президент России Владимир Путин заявил, что организация летнего детского отдыха является важнейшей задачей для всей страны, информирует ТАСС.
Об этом глава государства сообщил в ходе совещания с членами Правительства Российской Федерации.
«Уважаемые коллеги, хочу сейчас обратиться ко всем членам Правительства. Конечно, Министерство просвещения – это профильное ведомство, которое занимается организацией детского отдыха, координацией этой работы, но прошу вас всех по своим линиям деятельности иметь в виду, что это важнейшая задача для страны в целом, для всех уровней власти, управления», – сказал Владимир Путин.
По материалам: edu.ru