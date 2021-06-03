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Владимир Путин заявил, что организация летнего детского отдыха является важнейшей задачей для всей страны

Владимир Путин заявил, что организация летнего детского отдыха является важнейшей задачей для всей страны

Президент России Владимир Путин заявил, что организация летнего детского отдыха является важнейшей задачей для всей страны, информирует ТАСС.

Об этом глава государства сообщил в ходе совещания с членами Правительства Российской Федерации.

«Уважаемые коллеги, хочу сейчас обратиться ко всем членам Правительства. Конечно, Министерство просвещения – это профильное ведомство, которое занимается организацией детского отдыха, координацией этой работы, но прошу вас всех по своим линиям деятельности иметь в виду, что это важнейшая задача для страны в целом, для всех уровней власти, управления», – сказал Владимир Путин.

# Общество
По материалам: edu.ru

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