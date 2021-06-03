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Во Владикавказе в центре «IT-куб» состоялся «Летний IT-квест»

Во Владикавказе в центре «IT-куб» состоялся «Летний IT-квест»

Во Владикавказе в центре цифрового образования «IT-куб» Минпросвещения России состоялся «Летний IT-квест», сообщает Министерство образования и науки Республики Северная Осетия – Алания.

Мероприятие прошло в рамках всероссийского конкурса «Большая перемена». В квесте приняли участие учащиеся «IT-куба», гимназии «Диалог», детского технопарка «Кванториум-15», Республиканского физико-математического лицея-интерната.

В ходе «Летнего IT-квеста» команды школьников отправилась в путешествие в мир информационных технологий по индивидуальному маршруту, указанному в карте квеста. Переходя от станции к станции, участники мероприятия собирали роботов и отправляли их в путешествие, программировали, отвечали на вопросы и разгадывали ребусы. За правильно выполненные задания ребята получали баллы.

«Наш квест проходит в рамках мероприятий, приуроченных к конкурсу «Большая перемена». В нем целый ряд различных треков, и один из них – «Создавай будущее», направление, связанное с презентацией проектов инженерной направленности, с внедрением инноваций в различные сферы жизнедеятельности современных технологий. Именно в связке с этим треком и проходит это мероприятие. Ребята будут работать в команде и достигать успеха сообща», – отметила руководитель центра Алла Калиниченко.

Конкурс «Большая перемена» проходит для учеников 5–10-х классов общеобразовательных школ и для студентов колледжей. Новый сезон конкурса стартовал 26 марта 2021 года. Подать заявку на участие в конкурсе можно на платформе bolshayaperemena.online, регистрация для учеников 8–10-х классов и студентов СПО открыта до 15 июня 2021 года. Конкурс реализуется в рамках национального проекта «Образование».

Организаторами конкурса «Большая перемена» выступают АНО «Россия – страна возможностей» и ФГБУ «Роспатриотцентр». Соорганизатором конкурса является Российское движение школьников.

«Большая перемена» проходит при поддержке Минпросвещения России, Минобрнауки России и Росмолодежи.

Партнеры конкурса – Сбербанк, Mail.ru Group, АНО «Национальные приоритеты», Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия».

# Общество
По материалам: edu.ru

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