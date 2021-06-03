Вучич выразил надежду на достижение компромиссного решения по Косову

Влада Некрасова

20:35 Автор: Илья Сокольникас, Белград

Президент Сербии Александар Вучич 3 июня анонсировал возобновление переговорного процесса о нормализации отношений с косовской администрацией и выразил надежду на возможность достижения компромиссного решения. Об этом сербский лидер написал в своём официальном аккаунте в Instagram

«Скоро следует продолжение диалога с Приштиной, верю в возможность достижения компромиссного решения», — написал Вучич после встречи со специальным представителем Госдепа США по Западным Балканам Метью Палмером и специальным представителем ЕС по диалогу Белграда и Приштины и другим региональным вопросам Мирославом Лайчаком.

В четверг встречу с официальными представителями США и ЕС провёл также глава сербского внешнеполитического ведомства Никола Селакович. Он отметил, что диалог и компромисс — это единственный возможный путь достижения долгосрочного договора между Белградом и Приштиной.

Селакович напомнил, что Сербия выполнила все обязательства, взятые в ходе переговорного процесса, в то время как приштинские власти спустя восемь лет после заключения Брюссельского соглашения (в апреле 2013 года) не исполнили главную его составляющую, а именно создание Сообщества сербских муниципалитетов Косова (ССМК).

В этой связи он выразил надежду на то, что ЕС выступит гарантом реализации всех ранее достигнутых договоренностей и окажет воздействие на косовские власти в целях создания ССМК.

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Министр подчеркнул, что Сербия привержена миру и стабильности в регионе и готова к продолжению переговоров, тогда как приштинская администрация последовательно демонстрирует свою незаинтересованность в нормализации отношений, что подтверждают и последние заявления косовского премьера Альбина Курти о том, что диалог с Белградом не входит в число главных приоритетов его правительства.

Западные эмиссары прибыли в Белград из Приштины, где провели ряд встреч с руководством непризнанного образования, а также с представителями местной оппозиции. В интервью косовским СМИ представитель Госдепа Метью Палмер подчеркнул, что диалог следует завершить как можно быстрее, а его результатом должно стать взаимное признание.

Ожидается, что встреча президента Сербии Александра Вучича и главы правительства непризнанного Косова Альбина Курти состоится в Брюсселе 14-15 июня. При этом Курти отметил, что речь будет идти не о продолжении диалога, а об обсуждении возможного формата и платформы будущих переговоров.

Временная администрация Косова 17 февраля 2008 года при поддержке США и ряда стран Евросоюза в одностороннем порядке провозгласила независимость от Сербии, которая продолжает считать автономию собственной территорией. В настоящее время Косово не признают 95 государств, в том числе Россия, Китай и пять стран ЕС.

С 2011 года между Белградом и Приштиной ведутся переговоры о нормализации отношений. На этом как на главном условии для евроинтеграции​ Сербии настаивают Соединённые Штаты и ЕС.

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