Захарова объяснила, почему в России быть СМИ-иноагентом лучше

Алексей Вольцев

17:56 Автор: Иван Рощепий

В отличие от других государств, в России средства массовой информации, признанные ионогенами, никак не притесняются. Об этом «360» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«От Штатов и целого ряда других государств нас отличает то, что этот закон (о СМИ-иноагентах — прим. ред.) никак не мешает их профессиональной деятельности», — отметила дипломат.

Она напомнила, что по действующим нормам от СМИ-иноагентов требуется только выполнять российское законодательство, поставить маркировку и рассказать об источниках финансирования.

В реестр иностранных СМИ-иноагентов включили нидерландское интернет-издание

«Другое дело, если наши журналисты получают этот статус за рубежом, тут их деятельность практически сразу становится невозможной. Мало того, что они отчитываются, им грозит срок до пяти лет», — констатировала Захарова. Представитель МИД пояснила, что на Западе по отношению к иноагентам сложился определённый вектор отношения, когда им отказывают в интервью и аккредитации на мероприятия.

Закон о статусе иностранного агента для СМИ был принят в России в 2017 году. Его разработка стала ответом на притеснение российских средств массовой информации в США, где американское министерство юстиции предписало телеканалу RT зарегистрироваться иностранным агентом.

Согласно документу, иностранным агентом может стать любое зарубежное СМИ, которое получает финансирование или имущество из-за границы (в том числе от российских юридических лиц, спонсируемых из иностранных источников). При этом конкретные издания или телеканалы в законе не упоминаются. С 2020 года действие этих норм было распространено и на физлиц.

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