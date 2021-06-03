Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Захарова объяснила, почему в России быть СМИ-иноагентом лучше

Захарова объяснила, почему в России быть СМИ-иноагентом лучше

Захарова объяснила, почему в России быть СМИ-иноагентом лучше

17:56  Автор: Иван Рощепий



В отличие от других государств, в России средства массовой информации, признанные ионогенами, никак не притесняются. Об этом «360» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«От Штатов и целого ряда других государств нас отличает то, что этот закон (о СМИ-иноагентах — прим. ред.) никак не мешает их профессиональной деятельности», — отметила дипломат.

Она напомнила, что по действующим нормам от СМИ-иноагентов требуется только выполнять российское законодательство, поставить маркировку и рассказать об источниках финансирования.

В реестр иностранных СМИ-иноагентов включили нидерландское интернет-издание


«Другое дело, если наши журналисты получают этот статус за рубежом, тут их деятельность практически сразу становится невозможной. Мало того, что они отчитываются, им грозит срок до пяти лет», — констатировала Захарова. Представитель МИД пояснила, что на Западе по отношению к иноагентам сложился определённый вектор отношения, когда им отказывают в интервью и аккредитации на мероприятия.

Закон о статусе иностранного агента для СМИ был принят в России в 2017 году. Его разработка стала ответом на притеснение российских средств массовой информации в США, где американское министерство юстиции предписало телеканалу RT зарегистрироваться иностранным агентом.

Согласно документу, иностранным агентом может стать любое зарубежное СМИ, которое получает финансирование или имущество из-за границы (в том числе от российских юридических лиц, спонсируемых из иностранных источников). При этом конкретные издания или телеканалы в законе не упоминаются. С 2020 года действие этих норм было распространено и на физлиц.


41
# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Обряды с одеялом против грусти и одиночества
Обряды с одеялом против грусти и одиночества
Сергей Шнуров стал отцом в третий раз
Сергей Шнуров стал отцом в третий раз
Цифровой контент для школьников должен соответствовать общепринятым ценностям - Сергей Кравцов
Цифровой контент для школьников должен соответствовать общепринятым
Итоги эколого-патриотической акции «Лес Победы» подвели в Подмосковье
Итоги эколого-патриотической акции «Лес Победы» подвели в Подмосковье
В Орле для создания школьного «Кванториума» закупят цифровые лаборатории
В Орле для создания школьного «Кванториума» закупят цифровые
Жестко! RM нарушил правила Big Hit
Жестко! RM нарушил правила Big Hit
Прочитан геном нелающей породы собак
Прочитан геном нелающей породы собак
Роскосмос занялся спасением второго "Бурана" на Байконуре
Роскосмос занялся спасением второго "Бурана" на Байконуре
Минфин откажется от доллара в ФНБ
Минфин откажется от доллара в ФНБ
В «Орлёнке» стартовали Летние юнармейские игры
В «Орлёнке» стартовали Летние юнармейские игры
В России после казанской трагедии прошла проверка безопасности всех школ – Сергей Кравцов
В России после казанской трагедии прошла проверка безопасности всех
В Подмосковье проверили все детские оздоровительные лагеря
В Подмосковье проверили все детские оздоровительные лагеря

Топ на сегодня

Законопроект об обороте каннабиса: использование не для лечения остается под запретом
Законопроект об обороте каннабиса: использование не для лечения
Официально: Илья Прусикин и Софья Таюрская опубликовали первое совместное фото после подтверждения романа
Официально: Илья Прусикин и Софья Таюрская опубликовали первое
Владимир Путин поручил Минпросвещения России представить предложения по обучению русскому языку за рубежом
Владимир Путин поручил Минпросвещения России представить предложения
Возле Шри-Ланки тонет танкер с химикатами. Существует опасность экологической катастрофы
Возле Шри-Ланки тонет танкер с химикатами. Существует опасность
В Краснодаре появился передвижной центр «Лаборатория безопасности»
В Краснодаре появился передвижной центр «Лаборатория безопасности»

Еще по теме

Ограничения для СМИ-иноагентов снимут после прекращения давления на СМИ России в США
Фейковые аккаунты посольств России финансируют «другие государства», заявила Захарова
Лавров встретится с главой парламента Сальвадора в пятницу
«Это не к нам»: Захарова отказалась повторить за США трюк с «синей тряпкой»