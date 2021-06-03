Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Законопроект об обороте каннабиса: использование не для лечения остается под запретом

Законопроект об обороте каннабиса: использование не для лечения остается под запретом

Законопроект об обороте каннабиса: использование не для лечения остается под запретом
В новом законопроекте №5596 о регулировании оборота конопли использование каннабиса не в медицинских целях не разрешат. Национальная полиция сможет отслеживать путь препарата от производства до пациента.

Об этом сообщает пресс-служба партии "Слуга народа".

Закон предусматривает дерегуляцию оборота промышленной конопли и оборот лекарственной конопли по лицензиям с государственным контролем.

Документ разрешает научные исследования каннабиса; приобретение лекарств на основе каннабиса будет происходить исключительно по рецепту врача.

В проекте прописана прослеживаемость производства путем ведения публичного электронного реестра и маркировки продукции. Лицензированием деятельности по обороту лекарственной конопли будет заниматься Гослекслужба, подчиненная Министерству здравоохранения.

Согласно законопроекту, каннабидиол больше не будет входить в перечень наркотических средств, психотропных веществ.

Глава комитета по здоровью нации, медицинской помощи и медицинскому страхованию Михаил Радуцкий отметил, что речь идет исключительно о легализации медицинского каннабиса.
"Мы 100% не разрешим этим законом применение каннабиса не для медицинских целей. Национальная полиция сможет отслеживать путь препарата от производства до пациента. Лекарства не будут отпускаться без электронного рецепта", - отметил нардеп.

Соавтор законопроекта Александр Санченко акцентировал, что отпуск лекарств, изготовленных на основе лекарственной конопли, будет осуществляться только по назначению врача в соответствии с медицинскими показаниями по электронному рецепту. Их невозможно будет приобрести по собственному желанию.

"Более 2 млн пациентов до сих пор остаются без законного доступа к лекарствам на основе каннабиса. Это заставляет идти на черный рынок. Сотни миллионов гривен недополучает государственный бюджет из-за отсутствия правового поля", - сказал парламентарий.

Другой соавтор проекта Марьян Заблоцкий добавил, что сейчас в Украине более полусотни медицинских препаратов, которые являются наркотическими, но необходимыми для тяжелобольных пациентов. Так же многие нуждаются в лекарствах с вытяжкой каннабиса, однако пока такие медикаменты находятся под запретом.

По его словам, законопроект фиксирует на законодательном уровне, что экстракты каннабиса могут использоваться в лекарствах - исключительно в зарегистрированных, которые продаются только по рецептам.

"Также разрешается выращивание каннабиса в медицинских целях в Украине - исключительно под лицензионными условиями, в закрытых помещениях и только для медицинских препаратов. Мы действительно решаем только вопрос лекарств. Вопрос рекреационного использования каннабиса в этом законе закрыт", - сказал нардеп.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

Законопроект об обороте каннабиса: использование не для лечения остается под запретом
Законопроект об обороте каннабиса: использование не для лечения
В 2021 году около 7 млн детей посетят детские лагеря – Сергей Кравцов
В 2021 году около 7 млн детей посетят детские лагеря – Сергей Кравцов
Старшеклассники Красноярского края примут участие в проекте «Трудовое лето»
Старшеклассники Красноярского края примут участие в проекте «Трудовое
В Кемеровской области открылся центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
В Кемеровской области открылся центр по профилактике детского
Алгоритмы против пользователей: на чьей стороне ИТ-гиганты?
Алгоритмы против пользователей: на чьей стороне ИТ-гиганты?
Официально: Илья Прусикин и Софья Таюрская опубликовали первое совместное фото после подтверждения романа
Официально: Илья Прусикин и Софья Таюрская опубликовали первое
Народный праздник Тимофей Грядочник 2 июня 2021 года: традиции и приметы
Народный праздник Тимофей Грядочник 2 июня 2021 года: традиции
Владимир Путин поручил Минпросвещения России представить предложения по обучению русскому языку за рубежом
Владимир Путин поручил Минпросвещения России представить предложения
Начало лета и начало любви: переход Венеры в Знак Рака 2 июня 2021 года
Начало лета и начало любви: переход Венеры в Знак Рака 2 июня 2021
Прибалтика поплатилась за отказ от российского электричества скачком цен на 18%
Прибалтика поплатилась за отказ от российского электричества скачком
Юлия Снигирь празднует день рождения с Евгением Цыгановым и коллегами
Юлия Снигирь празднует день рождения с Евгением Цыгановым и коллегами
Возле Шри-Ланки тонет танкер с химикатами. Существует опасность экологической катастрофы
Возле Шри-Ланки тонет танкер с химикатами. Существует опасность

Топ на сегодня

Китайское «искусственное Солнце» установило мировой термоядерный рекорд
Китайское «искусственное Солнце» установило мировой термоядерный
Мэтттью Перри расстался со своей невестой Молли Гурвиц после трех лет отношений
Мэтттью Перри расстался со своей невестой Молли Гурвиц после трех лет
67 тысяч москвичей обследовались в павильонах "Здоровая Москва" за три недели
67 тысяч москвичей обследовались в павильонах "Здоровая Москва" за
Если не хотите сломать себе судьбу, не произносите эти 4 фразы
Если не хотите сломать себе судьбу, не произносите эти 4 фразы
В «Артеке» подвели итоги конкурса «Детская Новая волна – 2021»
В «Артеке» подвели итоги конкурса «Детская Новая волна – 2021»

Еще по теме

Снотворный мак и коноплю можно будет выращивать в промышленных и медицинских целях
Немецкие аптеки удвоили продажи конопли
Лекарственный регулятор Британии признал лечебные свойства конопли
В Камызякском районе уничтожили гектар конопли