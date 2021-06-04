5 самых влюбчивых Знаков Зодиака

Вадим Карасев

Влюбчивость — не порок, но она порой приносит нам страдания и проблемы. Астрологи рассказали о нескольких Знаках Зодиака, которые влюбляются значительно быстрее и чаще остальных.

Перед началом отношений лучше всегда проверять совместимость, причем даже тем, кто максимально осторожен в выборе партнера. Главная проблема многих влюбчивых людей — их неразборчивость, так что если вы относитесь к одному из описанных ниже Знаков, лучше не торопиться в амурных вопросах.

Овен

Овны влюбляются один раз и навсегда, но делают это максимально быстро. Они могут даже первыми признаться в чувствах, пойдя против всех своих принципов. Это те самые люди, которые не станут строить отношения, если не уверены, любят ли они человека. Они пойдут на это только при наличии сильных чувств.

Телец

У Тельцов тоже есть этот «дар». Им он приносит множество проблем, потому что Тельцы могут влюбляться, даже будучи в отношениях. Им достаточно увидеть неординарного человека, как у них уже появляется желание владеть им полностью. Это свойственно самым молодым представителям данного Знака. Набив пару-тройку любовных шишек, Тельцы становятся более сдержанными.

Дева

Девы крайне соблазнительны и обаятельны, поэтому в них часто влюбляются представители противоположного пола. Очень часто люди данного Знака пользуются своей привлекательностью, чтобы соблазнять людей, но с высокой вероятностью эти люди остаются рядом с тем, кто первым попался в их сети. В этом и заключается их влюбчивость. Они привыкают к человеку и уже не могут жить без него.

Весы

Эти люди всегда открыты к новым знакомствам, поэтому их легко можно внести в список самых влюбчивых. Они обожают, когда им делают комплименты и восхищаются ими. Весы падки на лесть. Не стоит только думать, что они глупы. Они очень быстро понимают, что движет тем, кто ими восхищается, — расчет или истинная любовь.

Рыбы

У Рыб чувство влюбленности является чем-то обязательным. Они без него просто не могут жить и существовать. Именно поэтому им порой необходимо влюбиться в кого-то, причем нет разницы, будут ли взаимными чувства. Если да, отлично: будут новые отношения. Если нет, то не беда, ведь невзаимная любовь — отличный мотиватор и источник вдохновения.