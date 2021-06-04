9 повторяющихся снов, которые вам точно не стоит игнорировать

Вадим Карасев

Сновидения могут рассказать о многом, особенно если вы видите часто один и тот же сон. Эксперты рассказали о самых важных типах повторяющихся сновидений и об их тайном значении.

Ранее мы рассказывали о десяти снах, которые предвещают счастье и удачу. Настало время узнать о сновидениях, которые могут предупреждать нас об опасности. Они могут сниться каждый день или с иной периодичностью. Они очень распространены и играют довольно важную роль.

Падение с высоты

Часто бывает так, что человек видит сон, как он падает с высоты. В таких сновидениях не важно, в каком месте вы находитесь. Важен сам факт падения. Такие сны говорят о том, что вы взяли на себя слишком много обязанностей и скоро можете сломаться психологически и физически. Постарайтесь отдохнуть, сменить обстановку.

Потеря зубов

Неуверенность в себе погубит ваши планы — вот что хочет сказать вам ваше подсознание, если вы во сне теряете зубы. То же самое касается и повторяющихся снов с травмами конечностей: сломанными руками, пальцами, ногами и так далее. Также потеря зубов может говорить о том, что вам стоит перестать сдерживать свои эмоции.

Смерть

Если вы умираете во сне, это значит, что прошлое занимает очень много места в вашем настоящем. Пришло время избавиться от этого груза и двигаться дальше. Такой повторяющийся сон сигнализирует о том, что нужно бороться за место под солнцем, но избрать для этого иные методы.

Неловкость перед скоплением людей

Вы не можете решить проблему, поэтому переживаете. Стыд и неловкость указывают на то, что вы слишком близко принимаете все к сердцу. Настало время перестать думать о том, что не может разрешиться. Нужно сменить план действий и пересмотреть приоритеты. Вы чувствуете себя уязвимыми в новой обстановке, вы не уверены в себе.

Сны, в которых вас кто-то преследует

Повторяющийся сон, где за вами кто-то идет или бежит, пытаясь схватить, говорит о том, что у вас накопилось очень много задач и проблем, но вы не предпринимаете никаких действий для того, чтобы справиться с этим. Судьба намекает на то, что все можно решить, но вы постоянно ищете какие-то отговорки и причины для того, чтобы оставить все как есть.

Авария, конец света, стихийное бедствие

Повторяющиеся сновидения, в которых вы видите какую-либо катастрофу, указывают на то, что вы ощущаете свою малозначительность и уязвимость перед лицом опасности. Нужно взять себя в руки и вспомнить, что вы сами строите свою жизнь. Также такие сны могут говорить о том, что вы не ощущаете чужой поддержки.

Расставание с близким человеком

Если вас бросает вторая половинка во сне, это может означать, что вы переживаете за отношения, но, скорее всего, напрасно. В вас нарастает чувство ревности, и оно начинает вредить вам. Прислушайтесь не к внутреннему голосу, а к здравому смыслу. Если любимый человек не давал повода усомниться в его верности, отпустите плохие мысли как можно скорее.

Опоздание

Сны, в которых вы опаздываете, говорят о том, что пришла пора немного успокоиться и перестать спешить. Уделите время семье, друзьям, хобби. Вы можете потерять то, что у вас есть, если продолжите гнаться за мечтой, не обращая внимания на окружающую действительность.

Неизвестные места

Бывают и такие сны, в которых вы находитесь в каком-то неизвестном месте, лабиринте, непонятных комнатах. Если подобные сны снятся с некоторой периодичностью, это указывает на то, что вы чувствуете себя не в своей тарелке. Также такой сон может означать, что против вас кто-то строит козни.