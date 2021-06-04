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Более 30 тысяч москвичей стали победителями олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы»

Более 30 тысяч москвичей стали победителями олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы»

Более 30 тысяч москвичей стали победителями олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы», основной этап ее проходил с 19 февраля по 20 мая, сообщает Департамент образования и науки города Москвы.

В олимпиаде участвовали 169 столичных музеев, парков и усадеб. Самым посещаемым стал Музей космонавтики, также в пятерке наиболее популярных оказались Государственный Дарвиновский музей, центр «Космонавтика и авиация», Музей-заповедник «Царицыно» и Государственный музей Востока.

«Мы очень рады, что в этом году удалось провести олимпиаду. В феврале, после того, как был снят ряд ограничений, музеи открылись, ребята смогли посетить различные площадки. Конечно, соблюдая все необходимые меры безопасности. А то количество победителей, которое мы видим, доказывает, что школьники сохранили интерес, соскучились и этого мероприятия им очень не хватало», – отметила координатор олимпиады Мария Войцик.

В этом году олимпиада проводилась восьмой раз. Ребята посещали музеи, парки и усадьбы Москвы и выполняли задания, для решения которых нужно внимательно изучить экспозицию.

В связи с эпидемиологической обстановкой в этом году были изменены некоторые правила олимпиады: участвовать можно было только индивидуально, командный зачет отменен. Во всех музеях были обязательны предварительная запись и соблюдение всех противоэпидемических мер, в том числе перчаточно-масочного режима.

Организаторами олимпиады являются столичные Департамент образования и науки и Департамент культуры. Координатор олимпиады – Центр педагогического мастерства при участии Городского методического центра.

# Общество
По материалам: edu.ru

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