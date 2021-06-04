Более 30 тысяч москвичей стали победителями олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы»

Лидия Мартынова

Более 30 тысяч москвичей стали победителями олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы», основной этап ее проходил с 19 февраля по 20 мая, сообщает Департамент образования и науки города Москвы.

В олимпиаде участвовали 169 столичных музеев, парков и усадеб. Самым посещаемым стал Музей космонавтики, также в пятерке наиболее популярных оказались Государственный Дарвиновский музей, центр «Космонавтика и авиация», Музей-заповедник «Царицыно» и Государственный музей Востока.

«Мы очень рады, что в этом году удалось провести олимпиаду. В феврале, после того, как был снят ряд ограничений, музеи открылись, ребята смогли посетить различные площадки. Конечно, соблюдая все необходимые меры безопасности. А то количество победителей, которое мы видим, доказывает, что школьники сохранили интерес, соскучились и этого мероприятия им очень не хватало», – отметила координатор олимпиады Мария Войцик.

В этом году олимпиада проводилась восьмой раз. Ребята посещали музеи, парки и усадьбы Москвы и выполняли задания, для решения которых нужно внимательно изучить экспозицию.

В связи с эпидемиологической обстановкой в этом году были изменены некоторые правила олимпиады: участвовать можно было только индивидуально, командный зачет отменен. Во всех музеях были обязательны предварительная запись и соблюдение всех противоэпидемических мер, в том числе перчаточно-масочного режима.

Организаторами олимпиады являются столичные Департамент образования и науки и Департамент культуры. Координатор олимпиады – Центр педагогического мастерства при участии Городского методического центра.