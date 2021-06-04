Более 400 вожатых-студентов ульяновского педуниверситета отправятся в загородные детские лагеря

Влада Некрасова

В Ульяновске состоялось торжественное открытие летнего трудового семестра 2021 года для студенческих отрядов, сообщает Минпросвещения России.

428 студентов Ульяновского государственного педагогического университета (УлГПУ) имени И.Н. Ульянова отправятся в качестве вожатых в загородные лагеря Ульяновской области и Краснодарского края.

Подготовкой вожатых в течение учебного года занимался региональный ресурсный центр «Ариадна», функционирующий на базе УлГПУ имени И.Н. Ульянова. Все студенты прошли программу «Вожатый», инструктажи по безопасности жизнедеятельности в детских оздоровительных лагерях и были обучены профилактическим мерам по нераспространению коронавирусной инфекции.

В перечень организаций, подведомственных Минпросвещения России, согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2020 года № 907-р вошли 33 педагогических университета.

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