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BTS рассказали, каково было Джей-Хоупу съесть кусок масла в клипе «Butter»: «Его стошнило!»

Один из самых впечатляющих моментов последнего клипа BTS «Butter» — это финальная сцена с участием Джей-Хоупа (J-Hope), в которой парень заглатывает большой кусок масла и гордо смотрит в камеру, намекая на то, что такое сделать может далеко не каждый. Парни рассказали о записи этой непростой для Хосока сцены в эфире V Live.

Как выяснилось, момент с маслом по сценарию должен был быть более длительным, но Хоби попросил команду укоротить его, так как держать масло во рту невозможно было даже на протяжении нескольких секунд. «И что, его стошнило?» — не могли дождаться развязки истории фаны на трансляции. Джин (Jin) и другие «Бэнтаны» начали дразнить АРМИ, заявляя, что сцена и вовсе должна была длиться минуту…или час, оттягивая время ответа на вопросы публики. В итоге Хоби все же закончил свой рассказ. Он отметил, что из-за жирности масло вызывало неприятные ощущения и вовсе не казалось вкусным, но он справился с задачей.

«Ахаха наверное теперь никогда не будет есть масло в жизни», «Фу и зачем это вообще добавили в клип, даже меня тошнит», «А вы видели его сморщенное лицо в конце клипа ахаха тип спасите меня», — отреагирвоала публика на откровения BTS.

Сообщение BTS рассказали, каково было Джей-Хоупу съесть кусок масла в клипе «Butter»: «Его стошнило!» появились сначала на POPCAKE.

# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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