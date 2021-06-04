ЦБ дал советы, как правильно хранить деньги

Вадим Карасев

Представители Центробанка России дали гражданам советы о том, как правильно хранить средства. По словам специалистов, банковские вклады и ценные бумаги - самые надежные способы.

"Сбережения имеет смысл хранить в ликвидной и надежной форме, например в виде банковского вклада, который предполагает государственные гарантии сохранности и защищает накопления от инфляции, или в виде ОФЗ - самых надежных бумагах на российском фондовом рынке", — сказали в ЦБ.

Инвестирование не всегда является хорошим решением, так как клиент должен принимать на себя риск потери вложенных денег в случае неудачного развития событий на рынке. По данным исследования страховой компании "Росгосстрах жизнь", каждый четвертый россиянин держит в качестве "подушки безопасности" суммы 50-100 тысяч рублей, каждый шестой - 500 тысяч. Жители страны стали меньше откладывать: количество "запасливых" граждан за год сократилось вдвое.

Ранее Ruposters писал, что ЦБ пообещал предоставить налоговые льготы инвесторам.