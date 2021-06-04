Церкви могут расширить права на имущество

Алексей Вольцев

01:17 Автор: Анастасия Яланская

Законопроект: № 1172903-7

За религиозными организациями могут закрепить право пользования государственным или муниципальным имуществом на безвозмездной основе в случае, если такое имущество не может быть передано им в собственность. Такой законопроект Госдума планирует рассмотреть во втором чтении пленарных заседаниях весенней сессии.

Документ подготовлен во исполнение постановления Конституционного суда от 17 ноября 2020 года, вынесенного по делу в связи с жалобой местной религиозной организации Община Православной Церкви Божией Матери Державная города Твери.

В 2016 году власти города не стали продлевать договор с общиной, пользовавшейся помещением более 20 лет, а потом отдали его приходу храма праведного Лазаря Тверской и Кашинской епархии РПЦ. Конституционный суд обратил внимание на правовой пробел в законе «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности» — там не прописан порядок передачи так называемого «перепрофилированного имущества» и механизм защиты прав церкви. Речь о зданиях, которые к церкви никак не относились, но были переданы ей и впоследствии приспособлены под её нужды.

Законопроектом предлагается обеспечить религиозным организациям возможность в соответствии с нормами Гражданского кодекса продолжить безвозмездное пользование государственным или муниципальным имуществом религиозного назначения на условиях ранее заключенного договора безвозмездного пользования в случае, если такое имущество не может быть передано религиозной организации в собственность по основаниям, предусмотренным законом.

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Также в документе предусмотрено право религиозной организации на возмещение понесенных ею расходов на перепрофилирование, реконструкцию такого имущества с согласия его собственника. Указанный порядок не распространяется на перепрофилированное имущество, если такое имущество одновременно не предназначено для обслуживания имущества религиозного назначения и не образует с ним монастырский, храмовый или иной культовый комплекс.

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