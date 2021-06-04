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«Чуть не упал в обморок на тренировке», — АРМИ в шоке от болезненного вида Джей-Хоупа

В сеть попало короткое видео с репетиции танца BTS, где одним из мемберов, стоящих в первой линии, был Хосок (Hoseok). Джей-Хоуп демонстрировал некоторые движения танца, но АРМИ (возможно, это произошло в первый и последний раз) заявили о том, что им не понравилось исполнение айдола. Это связано с тем, что Хоби выглядит болезненно: синяки под глазами, уставший и несчастливый взгляд измученного человека, медленные движения руками… Хосока явно вымотали тренировки.

«Мне кажется, что он щас в обморок упадет, двигается как-то странно», «Мысли Хосока: как вы задолбали», «ТАкое ощущение, что Джей хоуп оффнулся», «А вы видели его когда-нибудь без макияжа? Он вроде даже на репетиции при параде приходит, что с ним?» — задаются вопросами юзеры. Не исключено, что музыкант действительно сильно устал после релиза клипа «Butter» и всех соответствующих проведенных мероприятий. Стоит только вспомнить историю Чонгука (Jungkook) и его 5-дневное голодание, которое он устроил ради достижения идеального веса в музыкальном видео. Кто знает, на что решился Джей-Хоуп, чтобы вижуал «Butter» был без единого изъяна…

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# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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